पेट से जुड़ी समस्याओं और सूजन के लिए काल है ये हरी पत्तियां, जानिए इसका सेवन करने के फायदे

Maxican Mint Benefits: कुछ छोटे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें किचन गार्डन में लगाकर कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन मिंट की. आयुर्वेद में इस पौधे को कर्पूरवल्ली कहा जाता है. ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है. आमतौर पर भारत में इसे अजवाइन का पौधा समझा जाता है लेकिन ये अलग प्रजाति का है, जिसकी खुशबू अजवाइन जैसी होती है लेकिन गुण उससे बहुत अलग.

मैक्सिकन मिंट को आमतौर पर भारतीय बोरेज, देसी बोरेज या मैक्सिकन मिंट के नाम से जाना जाता है. इसकी पत्तियां थोड़ी नुकीली और मोटी होती हैं. इस पौधे की खासियत है कि इसे उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है और ये थोड़ी जगह में भी बेल की तरह फैल जाता है और इसकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अजवाइन जैसी खुशबू वाले पौधे में कई ऐसे गुण होते हैं, जो रोजमर्रा में होने वाली छोटी-छोटी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या जला हुआ खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, जानिए क्या कहती है रिसर्च

मैक्सिकन मिंट के फायदे

मैक्सिकन मिंट में एंटीबायोटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाते हैं. अगर सर्दी, खांसी या जुकाम की परेशानी है तो मैक्सिकन मिंट की पत्तियों का इस्तेमाल काढ़े या चाय के साथ मिलाकर किया जा सकता है. इसकी पत्तियां स्वाद में कड़वी नहीं होती हैं लेकिन थोड़ी तेज होती हैं. चाय के साथ इसे लेने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है. अस्थमा या छाती में कफ जमने की परेशानी रहती है, तब भी मैक्सिकन मिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए गर्म पानी में पत्तियों को उबाल कर लिया जा सकता है और कफ की परेशानी में गर्म पानी में पत्तियां डालकर भाप भी ली जा सकती है.

पेट संबंधी रोगों के लिए भी मैक्सिकन मिंट लाभकारी है. गैस बनना, अपच होना और पाचन शक्ति का कमजोर होना जैसी समस्याओं में मैक्सिकन मिंट किसी दवा की तरह काम करता है. इसके रोजाना सेवन से पेट में गैस की दिक्कत कम होती है और ये पाचन की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे भूख भी लगती है. एंटीबायोटिक गुण होने की वजह से मैक्सिकन मिंट घाव को जल्दी भरने में मदद करती है.

इसके अलावा चोट से होने वाली सूजन और दर्द में भी इसकी पत्तियां राहत देती हैं. कुल मिलाकर ये पौधा कई औषधियों से भरा है, जिसका इस्तेमाल बड़े से लेकर बच्चे तक के लिए किया जा सकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)