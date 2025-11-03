विज्ञापन
अगर आपने खा ली ये एक चीज, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड तीनों पर लगेगा ब्रेक

Moringa Health Benefits: अगर आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड से परेशान हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो यहां जानिए आपको क्या करने की जरूरत है.

Moringa Health Benefits: मोरिंगा के पत्ते, फल, फूल और बीज सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं.

Moringa For Health Problems: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और थायरॉइड जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं. इन तीनों समस्याओं का एक खास रिश्ता है. ये शरीर के हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती हैं. लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो इन तीनों पर असरदार ब्रेक लगा सकती है? हम बात कर रहे हैं मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों की. आयुर्वेद में इसे चमत्कारी पौधा कहा गया है. मोरिंगा की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड को कंट्रोल करने में मददगार है.

मोरिंगा क्या है? (What is Moringa?)

मोरिंगा के पत्ते, फल, फूल और बीज सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. खासकर मोरिंगा की पत्तियां में विटामिन A, C, E, कैल्शियम,  पोटेशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है.

डायबिटीज पर कैसे असर करता है मोरिंगा? | How does Moringa affect diabetes? 

मोरिंगा की पत्तियों में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है.
एक अध्ययन के अनुसार, मोरिंगा पाउडर का सेवन करने से फास्टिंग ब्लड शुगर में कमी देखी गई.

कैसे करें सेवन:

सुबह खाली पेट मोरिंगा पत्तियों की चाय या पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर लें.

मोरिंगा ब्लड प्रेशर को कैसे करता है कंट्रोल? | How does Moringa control blood pressure?

  • मोरिंगा में पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड वेसल्स को आराम देती है.
  • यह शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है.
  • इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट को हेल्दी रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं.

कैसे करें सेवन:

दोपहर के खाने के बाद मोरिंगा पत्तियों का काढ़ा या जूस लें.

मोरिंगा थायरॉइड पर कैसे करता है असर? | How does Moringa affect the thyroid?

  • मोरिंगा में मौजूद सेलेनियम और आयोडीन थायरॉइड हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं.
  • यह शरीर की एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को कम करता है, जिससे थायरॉइड ग्रंथि पर दबाव नहीं पड़ता.
  • हाइपोथायरॉइड और हाइपरथायरॉइड दोनों ही स्थितियों में मोरिंगा लाभकारी हो सकता है.

कैसे करें सेवन:

रात को सोने से पहले मोरिंगा पाउडर को हल्के गर्म पानी या दूध में मिलाकर लें.

मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां एक ऐसा प्राकृतिक उपाय हैं जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड तीनों पर एक साथ असर करती हैं. यह न सिर्फ शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि हार्मोनल बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को भी सुधारती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

