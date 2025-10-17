विज्ञापन
इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है इस हरी पत्ती का सेवन, जाने फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Sahjan Ke Fayde: सहजन की फली के अलावा इसके पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

Sahjan Ke Fayde: सहजन की चाय पीने के फायदे.

Benefits Of Sahjan: सहजन एक प्रकार की फली है, जिसको सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है. सहजन को ड्रमस्टिक या मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है. भारत मोरिंगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. आपको बता दें कि सहजन का पेड़ बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और इसकी फलियों के साथ इसके पत्ते और फूल का भी इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है. सहजन की फली के अलावा इसके पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. सहजन में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाया जाता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है. सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

कैसे बनाएं सहजन की चाय- (How To Make Moringa Leaves Tea)

सामग्री-

  • सहजन की पत्तियां 
  • पानी
  • शहद (वैकल्पिक)
  • अदरक का पेस्ट (वैकल्पिक)
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-
इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबाल लें. इसमें सहजन की पत्तियां डालें और कुछ मिनट मिनट तक उबालें. इसमें अदरक का पेस्ट और शहद मिलाएं. इसमें नींबू का रस मिलाएं. चाय को छान लें और गरमा गरम परोसें.

सहजन के फायदे- (Moringa Leaves Health Benefits) 

1. हड्डियों-

सहजन को कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसके अलावा, इसमें एंटी-ऑस्टियोपोरोटिक के गुण पाए जाते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचाने और हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार है. 

Photo Credit: Canva

2. लिवर-

लिवर हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. सहजन की पत्तियों में क्वारसेटिन नामक फ्लैवनॉल होते हैं, जो हेपाटोप्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं. इससे लिवर को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

3. वजन घटाने-

सहजन में क्लोरोजेनिक एसिड और एंटी-ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं, जो बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं इसकी चाय का सेवन कर सकते हैं.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

