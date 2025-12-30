दूध की बर्फी को जाएंगे भूल, अगर एक बार खा ली गुड़ से बनी ये स्वादिष्ट डिश, फटाफट नोट करें रेसिपी

Gudgatta Recipe In Hindi: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. सबसे ज्यादा बदलाव होता है हमारी डाइट का. हम अपनी डाइट में गरम तासीर वाली चीजों को शामिल करना पसंद करते हैं, ताकि शरीर को अंदर से गर्म रखा जा सके. गुड़ को सर्दियों के मौसम में खूब पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गुड़ से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं, जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल हैं. हाल ही में हमें इंस्टाग्राम पर शेफ पंकज भदौरिया द्वारा शेयर एक रेसिपी मिली जो न सिर्फ स्वाद और सेहत से भरपूर है. ये बचपन की यादें भी ताजा कर देती है. जिस रेसिपी की हम बात कर रहे हैं उसे गुड़गट्टा के नाम से जाना जाता है. गुड़गट्टा चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बना एक छत्ते जैसा व्यंजन है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं गुड़गट्टा रेसिपी- (How To Make Gudgatta Recipe)

सामग्री-

2 कप कसा हुआ गुड़

1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

1 छोटा चम्मच सौंफ

भुनी हुई मूंगफली

1 बड़ा चम्मच घी

विधि-

एक पैन में घी गरम करें. कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और गुड़ के चमकदार होने तक पकाएं. बेकिंग सोडा डालें, अच्छी तरह मिलाएं और घी लगी ट्रे में निकाल लें.

ऊपर से सौंफ और भुनी हुई मूंगफली डालें. पूरी तरह ठंडा होने दें, टुकड़ों में तोड़ें और मजे लें.

यहां देखें पूरा पोस्टः

ठंड में गुड़ खाने के फायदे- (Gud Khane Ke Fayde)

1. शरीर को गर्म रखने-

गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने और कमजोरी को दूर करने में मददगार है.

2. इम्यूनिटी बढ़ाने-

गुड़ में जिंक और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने सर्दी-जुकाम व फ्लू से बचाने में मदद र सकते हैं.

3. पाचन सुधारे-

खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाने से पाचन क्रिया तेज होती है और गैस, कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्याएं कम हो सकती हैं.

4. खून साफ करने-

गुड़ एक प्राकृतिक ब्लड प्यूरीफायर है और आयरन का अच्छा सोर्स है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाकर एनीमिया को दूर करने में मददगार है.

5. हड्डियों के दर्द-

गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने और फेफड़ों को साफ करने में मददगार है.

