5 मिनट में बनाएं शेफ कुणाल कपूर का वायरल मसाला कॉर्न, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे बच्चे

बारिश का मौसम आते ही कुछ चटपटा और गर्मागर्म खाने का मन करने लगता है. ऐसे में अगर आप भी शाम की चाय के साथ कोई आसान और स्वादिष्ट स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो वायरल मसाला कॉर्न आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर शेफ कुणाल कपूर की मसाला कॉर्न रेसिपी काफी पसंद की जा रही है. इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और स्वाद ऐसा होता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए.

यहां देखिए वीडियो...

मसाला कॉर्न कैसे बनाएं?

सामग्री

बनाने का तरीका

मसाला कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी और थोड़ा नमक डालकर कॉर्न को अच्छी तरह उबाल लें. जब कॉर्न नरम हो जाएं तो पानी निकालकर इन्हें अलग रख दें. एक पैन को गैस पर रखें और उसमें मक्खन डालकर पिघलाएं. अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसके बाद चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें टोमेटो केचप डालें और कुछ सेकंड तक पकाएं. अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, इससे सॉस स्मूद बन जाएगी. अब सॉस में उबले हुए कॉर्न डालें और 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं. जब कॉर्न पूरी तरह मसालों में मिल जाएं तो गैस बंद कर दें. सर्व करने से पहले ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें और बारीक कटा हरा धनिया डाल दें.

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