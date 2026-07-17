Easy Breakfast with Leftover Roti: बासी रोटी फेंकने से पहले देखें ये रेसिपी, 30 मिनट में बनेंगे क्रिस्पी कोन समोसे

सुबह उठकर सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आज क्या बनाऊं. अगर आप भी इसी सवाल में फंसे रहते हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है. कई बार रात की रोटियां बच जाती हैं. इन्हें फेंकने की बजाय आप कम समय में रोटी कोन समोसा बना सकते हैं. यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सुबह "क्या बनाऊं" वाली झंझट भी खत्म कर देगा.

सबसे पहले रात की बची हुई 2 से 3 रोटियां लें और उन्हें 4 बराबर हिस्सों में काट लें.

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अब एक चम्मच चावल का आटा लें. उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. यह पेस्ट रोटी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक चिपकाने में मदद करेगा.

अब रोटी के टुकड़ों को कोन की शेप दें और किनारों को अच्छी तरह चिपका दें.

समोसे की मसालेदार स्टफिंग बनाने के लिए उबले हुए आलुओं में हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला, हरी मिर्च और नमक मिलाकर टेस्टी स्टफिंग तैयार कर लें.

अब इस स्टफिंग को कोन में भरकर ऊपर का हिस्सा भी बंद कर दें और समोसे को तलने की तैयारी करें.

गरम तेल में कोन समोसों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं. जब समोसों का रंग सुनहरा हो जाए, तो उन्हें निकालकर प्लेट में रख लें.

अब इन्हें टमाटर सॉस या अपनी पसंदीदा चटनी के साथ परोसें.

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