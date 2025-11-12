विज्ञापन
90% लोग मक्के की रोटी बनाते समय कर बैठतें हैं ये भूल, जानने के बाद नहीं करेंगे गलती,रोटी बनेगी फूली और कुरकुरी

How to make makke ki roti : अगर मक्के की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे, तो रोटी फूली-फुली और मुलायम बनेगी...

मक्के की रोटी बनाते समय आपको इसमें थोड़ा आटा मिलाना जरूरी है.

Makke ki roti kaisa banye : सर्दियों के मौसम मक्के की रोटी और सरसों का साग लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं. यूपी, पंजाब और हरियाणा में तो ये खासतौर से ठंड के मौसम में बनता है. लेकिन मक्के की रोटी बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये गेहूं की आटे की तरह लोचदार नहीं होती. ऐसे में रोटी फट जाती है या बहुत सख्त बनती है, जिससे खाने में मजा नहीं आता. आपको ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी अगर मक्के की रोटी के लिए आटा गूंथते समय कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए. जी हां, इसे गूंथने की एक ट्रिक होती है जिसके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहैं.

मक्के की रोटी बनाने की आसान रेसिपी - Easy recipe for making corn bread

  • मक्के की रोटी बनाते समय आपको इसमें थोड़ा आटा मिलाना जरूरी है. अगर आप इसमें 2 मुट्ठी आटा मिला लेते हैं तो फिर रोटी बनाते समय टूटेगी या फटेगी नहीं. आप इस आटे को गूंथते समय आधा चम्मच हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं. 
  • इसके अलावा आटा गूंथने के बाद 5 मिनट ढककर रख दीजिए. इससे आटा सेट हो जाता है. 
  • अब आटे से छोटी-छोटी लोई बना लीजिए. इसके बाद चकले पर आटा लगाकर बेलना शुरू कर दीजिए. वहीं, आप मक्के की रोटी को ज्यादा बड़ी न बेलें, नहीं तो फटने लगती है. इससे रोटी आसानी से उठ जाएगी और तवे पर सिंकने में आसानी होगी. 
  • अब आप गर्म तवे पर रोटी डालिए, फिर एक साइ़ड से हल्का सेंक लीजिए फिर पलटिए. दूसरी तरफ से रोटी को थोड़ा सेंकें. इससे दोनों तरफ से एक समान गर्मी मिलेगी और रोटी फूली और कुरकुरी बनेगी. 
  • अब आपकी रोटी रेडी है. इसे गर्मागर्म मक्खन, गुड़ और सरसों के साग के साथ सर्व करिए.

एक और जरूरी टिप अगर आटा सूखा लगे तो थोड़ा सा दूध या दही मिलाकर गूंथते हैं तो इससे रोटी नरम होगी. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Makke Ki Roti Recipe, Food, Easy Recipe For Making Corn Bread
