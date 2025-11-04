आज क्या बनाऊं: कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का कर रहा है मन तो एक बार जरूर ट्राई करें ये स्नैक्स, नोट करें आसान रेसिपी

Pudina Makhana Namkeen: रोज-रोज एक ही तरह का खाना-खाकर अक्सर घर के बड़े से लेकर बच्चे तक बोर हो जाते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसे स्नैक्स की तलाश कर रहे हैं, जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ सेहतमंद भी हो तो आप इस पुदीना मखाना नमकीन को ट्राई कर सकते हैं. इसे आप अनचाही भूख में भी खा सकते हैं. मखाने को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी रोजाना इसका सेवन करते हैं,तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड भी होते हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो इस नमकीन का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से शरीर को अन्य कई लाभ मिल सकते हैं. सबसे अच्छा बात ये कि पुदीना मखाना नमकीन को कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है.

कैसे बनाएं पुदीन मखाना नमकीन- (How To Make Pudina Makhana Namkeen)

सामग्री-

मखाना

पुदीना पत्तियां

नींबू का रस

तेल या घी

जीरा

अजवायन

काली मिर्च पाउडर

नमक

लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

विधि-

एक पैन में तेल या घी गरम करें और मखाना डालकर कुरकुरा होने तक भूनें. पुदीना पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं. भुने हुए मखाना में जीरा, अजवायन, काली मिर्च पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं. इसमें पुदीना पेस्ट और नींबू का रस मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं और गरम-गरम सर्व करें.



