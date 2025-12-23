आयुष मंत्रालय ने बताया सर्दियों का सबसे हेल्दी स्नैक, भुना मखाना शरीर को देता है गर्माहट और एनर्जी

Bhuna Makhana Khane Ke Fayde : सर्दियों में ठंड की वजह से पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है, जिससे अपच, कब्ज, गैस समेत पेट की कई परेशानियां होने लगती हैं. साथ ही शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है. ऐसे मौसम में भुना मखाना एक हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता साबित होता है. भुना मखाना कम कैलोरी वाला होता है, लेकिन प्रोटीन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स से भरपूर होता है. रोजाना एक मुट्ठी भुना मखाना खाने से पाचन दुरुस्त रहता है, एनर्जी बनी रहती है और अनहेल्दी क्रेविंग भी कम होती है.

मखाना में क्या होता है, मखाना में क्या पाया जाता है? | Makhana Me Kya Hota Hai

मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज भी कहते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह कम कैलोरी वाला स्नैक है, जो प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन और जिंक का अच्छा स्रोत है. सर्दियों में जब शरीर को गर्माहट और एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तब भुना मखाना बेहतरीन विकल्प है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और अनहेल्दी स्नैक्स की क्रेविंग को कंट्रोल करता है.

आयुष मंत्रालय ने बताए भुने हुए मखाने खाने के 11 फायदे | Ayush Mantralay Ne Bataye Bhuna Makhana Khane Ke 11 Fayde

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सर्दियों में सेहत बनाए रखने के लिए भुने हुए मखाने को नाश्ते की प्लेट में शामिल करने की सलाह देता है. सर्दियों में सेहत को सही रखने के लिए एक मुट्ठी भुने हुए मखाने का सेवन करें, यह शरीर की एनर्जी बनाए रखते हैं और क्रेविंग को कम करते हैं. हेल्दी भुना मखाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि पेट को ठीक रखता है और शरीर को कई फायदे पहुंचाता है. भुने मखाने में भरपूर फाइबर होता है, जो कब्ज दूर करता है और पेट को ठीक रखता है, पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है. भुने मखाने में कम कैलोरी और हाई फाइबर होती है, जिस वजह से भूख कम लगती है और वजन घटाने में मदद मिलती है. यह सर्दियों में थकान दूर करता है और दिन भर एनर्जी बनाए रखता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है. यह कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों और दांत को मजबूत बनाता है. भुना मखाना एंटी-एजिंग भी है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं और उम्र के प्रभाव को कम करते हैं. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से मखाना डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सही है. जिंक और अन्य मिनरल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं.

भुना मखाना बनाने का सबसे सही तरीका | Healthy roasted fox nuts recipe in 10 minutes

भुना मखाना बनाना बहुत आसान है.

एक मुट्ठी मखाने को घी या बिना तेल के भून लें.

इसमें स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, या चाट मसाला डालकर खाएं.

इसे मीठा बनाने के लिए गुड़ या शहद मिला सकते हैं.

ध्‍यान दें : विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में रोजाना एक मुट्ठी भुना मखाना खाने से शरीर गर्म और सेहत अच्छी बनी रहती है. यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में न खाएं और अगर कोई एलर्जी हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)