इन 4 देसी ड्रिंक्स का करें सेवन, पूरी ठंड आस-पास भी नहीं फटकेंगी बीमारियां इम्यूनिटी रहेगी मजबूत

Immunity Booster Drinks: बदलते मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बड़ी आसानी से सर्दी-जुकाम, खांसी व गले में खराश जैसी अन्य बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं, यह समय काफी क्रूशल होता है जिसकी वजह से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए आपको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. अपने खान-पीन और जीवनशैली में बदलाव करके मदद मिल सकती है, डाइट में हरी सब्जियां और फल-फ्रूट को शामिल करके भी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इन 4 ड्रिंक्स का रोजाना सेवन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी तेजी से बूस्ट हो सकती है.

इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक- (Immunity Booster Drinks)

1. हल्दी वाला दूध

बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए आप हल्दी के दूध का सेवन कर सकते हैं, यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. हल्दी वाला दूध आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और कई रोगों से सुरक्षा कर सकता है. रोजाना रात सोने से पहले इस दूध का सेवन किया जा सकता है.

2. अदरक का रस-

अदरक का रस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. रोजाना इसके सेवन से आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकते हैं. यह सर्दी-खांसी व जुकाम में असरदार होता है. इसको पीने के लिए सबसे पहले एक कप पानी को गर्म कर लें, उसके बाद पानी में अदरक के साथ नींबू का रस भी मिला सकते हैं और टेस्ट के लिए शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. नारियल पानी-

बीमारियों के संक्रमण से बचने के लिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते है और साथ ही बीमारियों से भी बचाते हैं. रोजाना सुबह के समय खाली पेट नारियल पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता हैं, यह मेटाबॉलिज्म और पाचन समस्याओं में भी असरदार हो सकता है.

4. तुलसी का काढ़ा-

तुलसी का काढ़ा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ये काढ़ा शरीर की इमयूनिटी को मजबूत करके मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी व जुकाम को सही करने में काफी असरदार हो सकता है. काढ़ा बनाने के लिए तुलसी की 5-6 पत्तियां तोड़कर पानी में डालकर उबाल लें और जब वह पानी खौल कर आधा हो जाए तब उसे छान कर पी लें.

