आज क्या बनाऊ: चटपटा और स्पाइसी खाने का है मन तो घर पर बनाएं मसालेदार अचारी पूरी, नोट करें रेसिपी

आज क्या बनाऊं: कई बार मन करता है कि कुछ चटपटा और तीखा खाया जाए. आज हम आपको एक ऐसी ही रेसिपी बताएंगे जो बनाने में आसान और खाने में चटपटी और मजेदार है. हम बात कर रहे हैं अचारी दाल पूरी की. इसे न केवल आप हल्के-फुल्के नाश्ते में खा सकते हैं. बल्कि ये आपके लंच और डिनर के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है. ये पूरी बाहर से एकदम फूली हुई और खस्ता होती है. इसको आप रायता या फिर गर्मा-गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं.

अचारी दाल पूरी बनाने की विधि ( Achari Dal Puri Recipe)

सामग्री

उरद दाल ( भीगी हुई)

आटा

तेल

अजवाइन

नमक

गुनगुना पानी

जीरा

हींग

बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च

हल्दी

नमक

धनिया पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

रेसिपी

पूरी बनाने के लिए सबसे पहले दाल को उबलने के लिए रख दें. अब एक बड़े बर्तन में आटा लें इसमें अजवाइन, नमक और फिर इसमें घी या तेल डालकर गुनगुने पानी से आटा गूंथ लें. दाल को आधा ही पकाना है. इसके बाद एक पैन में तेल डालकर गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डाल कर मिक्स करें. अब इसमें दाल, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी छिड़ककर अच्छे से मिक्स करें. अब इसे ढक कर 4-5 मिनट ढककर छोड़ दें. जब दाल अच्छे से पक जाएं तो इसको सुखा लें और इसमें 2 चम्मच अचार का तेल डालकर मिक्स करें. अब टे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर भुनी हुई मसाला दाल भरें और इसको बेल लें. पूरी को तल लें. आपकी क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार है.

