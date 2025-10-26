घर पर नेचुरल फूड कलर बनाने का सबसे आसान तरीका, खाने में मिलाकर बनाएं चीजों को कलरफुल

Gharelu Food Color Banane Ke Upay: अगर आप केक, कुकीज़ या मिठाइयों को रंगीन बनाना चाहते हैं लेकिन केमिकल वाले फूड कलर से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार उपाय है, नेचुरल फूड कलरिंग. किचन में मौजूद आम चीजों से आप खूबसूरत रंग तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी सुरक्षित होते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर में मौजूद सामग्री जैसे बीटरूट, कोको पाउडर, मैचा और पत्तागोभी से नेचुरल फूड कलर बना सकते हैं.

जब आप घर पर नेचुरल फूड कलरिंग तैयार कर लें, तो अगला कदम होता है उसे फ्रॉस्टिंग या आइसिंग में मिलाना. जैसे हम बाजार से खरीदे गए फूड कलर को धीरे-धीरे मिलाते हैं, वैसे ही नेचुरल रंगों को भी थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएं ताकि मनचाहा रंग मिल सके. ध्यान रखें कि पाउडर वाले रंगों को आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी मिला सकते हैं, इससे रेसिपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

नेचुरल फूड कलरिंग के लिए टिप्स (Tips for Natural Food Coloring)

1. रंग का स्रोत चुनें

आपके किचन में ही कई ऐसे फूड्स हैं जिनसे नेचुरल रंग बनाए जा सकते हैं. जिनमें गुलाबी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, लाल, चुकंदर, टमाटर, नारंगी, गाजर, पपरिका, शकरकंद, पीला, केसर, हल्दी, हरा, मैचा, पालक, नीला, लाल पत्तागोभी और बेकिंग सोडा, बैंगनी, ब्लूबेरी, बैंगनी शकरकंद, भूरा, कॉफी, चाय, कोको, काला, एक्टिवेटेड चारकोल, स्क्विड इंक.

2. स्वाद का ध्यान रखें

नेचुरल फूड कलर का एक खास पहलू है उसका स्वाद. क्योंकि ये असली फूड्स से बनते हैं, तो थोड़ा-सा स्वाद रंग के साथ आ जाता है. जैसे फल, कॉफी या कोको का स्वाद बेकिंग में अच्छा लगता है, लेकिन पालक या स्क्विड इंक जैसे तत्वों का स्वाद थोड़ा अजीब हो सकता है.

3. उम्मीदें वास्तविक रखें

नेचुरल रंगों की तीव्रता केमिकल रंगों जितनी नहीं होती. इसलिए अगर आपका लाल रंग थोड़ा गुलाबी लगे या पीला हल्का हो, तो यह सामान्य है. सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए रंग का बेस जितना गाढ़ा हो, उतना बेहतर.

4. पाउडर बनाम लिक्विड बेस को समझें

नेचुरल फूड कलर दो तरह से बनाए जा सकते हैं.

पाउडर बेस:

सबसे आसान तरीका है पाउडर का उपयोग. आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रीज़ ड्राई करके पीस सकते हैं. कोको, कॉफी, चाय जैसे तत्व पहले से पाउडर रूप में होते हैं. इन्हें सीधे आइसिंग में मिलाया जा सकता है, लेकिन पहले थोड़ा पानी या दूध में घोलना बेहतर रहेगा.

लिक्विड बेस:

जूस, प्यूरी या पानी में उबालकर रंग निकाला जा सकता है, जैसे ब्लूबेरी को उबालकर, मिक्स करके छान लें. इससे गाढ़ा रंग मिलेगा. केसर को गर्म पानी में भिगोकर रंग निकाला जा सकता है. लिक्विड को तब तक उबालें जब तक वह एक चौथाई कप रह जाए, इससे रंग गाढ़ा और असरदार बनता है.

5. गर्मी का असर जानें

नेचुरल फूड कलर आमतौर पर ठंडी चीजों में बेहतर काम करते हैं जैसे आइसिंग या ग्लेज. लेकिन, अगर आप इन्हें बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखें कि गर्मी से रंग फीका या भूरा हो सकता है. साथ ही, रंग को किसी रेसिपी में मिलाने से पहले पूरी तरह ठंडा कर लें.

नेचुरल फूड कलरिंग रेसिपीज (Natural Food Coloring Recipes)

1. गुलाबी

सामग्री: स्ट्रॉबेरी पाउडर

विधि: 1 कप रॉयल आइसिंग में 1 से 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी पाउडर मिलाएं. पाउडर को 1–2 चम्मच पानी में घोलकर मिलाएं ताकि गांठें न बनें.

2. लाल

सामग्री: चुकंदर पाउडर

विधि: 1 कप रॉयल आइसिंग में 1 से 2 चम्मच चुकंदर पाउडर मिलाएं. पहले इसे पानी में घोल लें.

3. नारंगी

सामग्री: गाजर पाउडर

विधि: 1 कप आइसिंग में 1 से 2 चम्मच गाजर पाउडर मिलाएं। पानी में घोलकर डालें.

4. पीला

सामग्री: केसर

विधि: 1 कप पानी में 1/8 चम्मच केसर डालकर मध्यम आंच पर उबालें. 15 मिनट तक ढककर रखें, फिर छान लें. इसे दोबारा उबालकर 3–4 चम्मच तक गाढ़ा करें. ठंडा करके 1 कप आइसिंग में आधा से 1 चम्मच मिलाएं.

5. हरा

सामग्री: मैचा पाउडर

विधि: 1 कप आइसिंग में 1 से 2 चम्मच मैचा मिलाएं. चाहें तो पानी में घोलकर डालें.

6. नीला (Blue)

सामग्री: लाल पत्तागोभी और बेकिंग सोडा

विधि: 2 कप कटी पत्तागोभी और 1.5 कप पानी को उबालें. 15 मिनट बाद छानें और फिर 3–4 चम्मच तक गाढ़ा करें. फिर उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं, रंग नीला हो जाएगा। ठंडा करके 1 कप आइसिंग में 1/2 से 1 चम्मच मिलाएं.

7. बैंगनी (Purple)

सामग्री: ब्लूबेरी

विधि: 2 कप ब्लूबेरी और एक चौथाई कप पानी को उबालें. जब फल फूटने लगे, तो मैश करें और छान लें. फिर रस को एक चौथाई कप तक गाढ़ा करें और ठंडा करके 1 कप आइसिंग में आधा से 1 चम्मच मिलाएं.

शुरुआत के लिए कुछ मिठाइयां

नेचुरल फूड कलरिंग से आप न सिर्फ मिठाइयों को रंगीन बना सकते हैं, बल्कि उनमें हल्का-सा स्वाद भी जोड़ सकते हैं. आप इसे रॉयल आइसिंग, बटरक्रीम, व्हिप्ड टॉपिंग या यहां तक कि वनीला आइसक्रीम में भी मिला सकते हैं. बस सफेद बेस तैयार करें और उसमें अपने पसंदीदा रंग मिलाकर सजावट शुरू करें.

