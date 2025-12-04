आज क्या बनाऊं: लहसुन और मूली की चटनी कैसे बनाएं, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल, नोट करें रेसिपी

भारतीय खाने का अहम हिस्सा है चटनी. चटनी और अचार के बिना हमारा खाना ही अधूरा माना जाता है. अगर आप भी चटनी खाने के शौकीन हैं तो जरूर आपने टमाटर की चटनी, आम की चटनी, आंवले की चटनी, धनिया की चटनी, अमरूद की चटनी का मजा लिया होगा. लेकिन क्या कभी लहसुन और मूली से बनी चटनी का स्वाद चखा है. अगर नहीं तो एक बार जरूर करें ट्राई. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लहसुन और मूली की चटनी.

कैसे बनाएं लहसुन और मूली की चटनी- (How To Make Garlic Radish Chutney)

सामग्री:

लहसुन

मूली

हरी मिर्च

धनिया पत्ती

नींबू

नमक

विधि-

इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन और मूली को अच्छी तरह से छील लें. मूली को कद्दूकस करें और एक कप में रखें. हरी मिर्च और धनिया पत्ती को मिक्सर में डालें, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को मिक्सर में डालें और पेस्ट बना लें. मूली, नींबू का रस, नमक को मिक्सर में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. लहसुन और मूली की चटनी तैयार है. इसे रोटी, पराठे और चावल के साथ पेयर करें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है आंवला-अदरक हरी मिर्च और लहसुन का अचार, नोट करें रेसिपी

लहसुन और मूली की चटनी खाने के फायदे- (Lahsun Mooli Ki Chutney Recipe)

लहसुन और मूली की चटनी खाने से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी ठंड के मौसम में पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं. क्योंकि मूली में फाइबर होता है, जो कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करके पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है. कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप लहसुन और मूली से बनी चटनी खा सकते हैं. क्योंकि लहसुन में एलिसिन जैसे यौगिक होते हैं, जो एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)