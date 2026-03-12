10 मिनट में बनाएं सॉफ्ट और चॉकलेटी बनाना ब्राउनी, बिना ओवन तैयार होगा यह टेस्टी डेजर्ट

Soft And Chocolaty Banana Brownies In 10 Minutes Without Oven: कभी-कभी अचानक मीठा खाने का मन करता है लेकिन किचन में लंबी रेसिपी बनाने का समय नहीं होता. ऐसे में एक आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी काम आ सकती है. बनाना ब्राउनी ऐसी ही एक रेसिपी है जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं. इस डेजर्ट की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ओवन की जरूरत नहीं पड़ती. पैन में ही यह सॉफ्ट और चॉकलेटी ब्राउनी बन जाती है. पके हुए केले और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है. यही वजह है कि यह रेसिपी सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रही है.

ब्राउनी बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients To Make Banana Brownie)

इस आसान रेसिपी को बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. इसके लिए आपको चाहिए

2 पके हुए केले

2 अंडे

2 स्कूप नुटेला

2 चम्मच गेहूं का आटा

थोड़े से चोको चिप्स

1 स्कूप वनीला आइसक्रीम

ऐसे बनाएं 10 मिनट की बनाना ब्राउनी- (How To Make Banana Brownie)

सबसे पहले एक पैन लें और उसमें 2 पके हुए केले डालें. अब उसमें 2 अंडे फोड़ दें. इसके बाद 2 स्कूप नुटेला डालें. अब एक फोर्क की मदद से केले को अच्छी तरह मैश करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें. ध्यान रखें कि मिश्रण स्मूद हो जाए और उसमें केले के बड़े टुकड़े न रहें. अब इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डालें और फिर से अच्छे से मिक्स करें. बैटर को तब तक मिलाएं जब तक वह स्मूद और हल्का ग्लॉसी न दिखने लगे. इसके बाद ऊपर से चोको चिप्स या छोटे चॉकलेट पीस छिड़क दें. इससे ब्राउनी का स्वाद और भी ज्यादा चॉकलेटी हो जाएगा. अब पैन को ढक्कन से ढक दें और मीडियम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकने दें. धीरे-धीरे बैटर सेट हो जाएगा और ब्राउनी की तरह सॉफ्ट टेक्सचर बन जाएगा. जब ऊपर का हिस्सा पक जाए और अंदर से ब्राउनी मुलायम लगे, तब गैस बंद कर दें. जब ब्राउनी तैयार हो जाए तो इसे गर्म ही सर्व करें. ऊपर से एक स्कूप वनीला आइसक्रीम डालने से इसका स्वाद और भी शानदार हो जाता है. गर्म ब्राउनी और ठंडी आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन इसे और खास बना देता है.

कम समय में बनने वाली यह बनाना ब्राउनी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. अगर घर में पके हुए केले बचे हों तो उन्हें इस्तेमाल करने का यह एक शानदार तरीका भी है. सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली यह चॉकलेटी ब्राउनी आपकी मीठा खाने की क्रेविंग तुरंत दूर कर सकती है और मेहमानों को भी खुश कर सकती है.

