मकर संक्रांति पर मीठा खाने से न डरें! ट्राई करें ये 5 शुगर-फ्री रेसिपी, स्वाद और सेहत दोनों रहेंगे बरकरार

Makar Sankranti: मकर संक्रांति का नाम सुनते ही आंखों के सामने रंग-बिरंगी पतंगें और मुंह में तिल-गुड़ के लड्डू का स्वाद आ जाता है. ठंड के मौसम में इस त्योहार का अपना ही मजा है. लेकिन, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी सजग हो गए हैं. कई लोग चीनी (Sugar) से परहेज करते हैं, तो कुछ को डायबिटीज की चिंता रहती है. अगर आप भी इस बार संक्रांति पर कैलोरी काउंट को लेकर फिक्रमंद हैं, तो टेंशन छोड़ दीजिए. हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी शुगर-फ्री मिठाइयों की रेसिपी, जो न सिर्फ खाने में लाजवाब हैं बल्कि आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेंगी.

1. शुगर-फ्री तिल के लड्डू (Til Ladoo)

संक्रांति और तिल के लड्डू का पुराना रिश्ता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले सफेद तिल को हल्का सुनहरा होने तक भून लें. अब एक पैन में थोड़ा घी गरम करें और उसमें गुड़ (Jaggery) पिघलाएं. जब गुड़ पिघल जाए, तो उसमें भुने हुए तिल मिलाएं. हाथों पर थोड़ा पानी या घी लगाकर हल्के गरम मिश्रण से ही छोटे-छोटे लड्डू बना लें. तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं और ठंड में शरीर को गर्माहट देते हैं.

2. शुगर-फ्री मूंगफली की चिक्की (Peanut Chikki)

चिक्की का क्रंच सबको पसंद आता है. इसे बिना चीनी के बनाने के लिए आप खजूर के पेस्ट (Date Paste) या स्टीविया वाले गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. मीठे के घोल को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसमें भुनी हुई मूंगफली डालें. इस मिक्सचर को एक चिकनी प्लेट पर फैला दें और सूखने से पहले चौकोर टुकड़ों में काट लें. यह प्रोटीन से भरपूर एक हेल्दी स्नैक है.

3. खजूर और ड्राई फ्रूट्स बाइट्स (Date & Nut Energy Bites)

पतंगबाजी के दौरान एनर्जी की बहुत जरूरत होती है. इसके लिए 'डेट एंड नट्स बाइट्स' बेस्ट हैं. खजूर के बीज निकालकर उसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें. अब इसमें बारीक कटे हुए भुने बादाम, काजू और अखरोट मिलाएं. इस मिश्रण की छोटी-छोटी बॉल्स बना लें. इनमें नेचुरल मिठास होती है और ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं.

4. शुगर-फ्री गुड़ पोली (Gur Poli)

महाराष्ट्र में संक्रांति पर गुड़ पोली जरूर बनती है. इसे हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें. फिलिंग के लिए गुड़ के पाउडर (Jaggery substitute) और नारियल के बूरे का इस्तेमाल करें. लोई के अंदर इस मिक्सचर को भरकर हल्के हाथों से बेल लें और तवे पर घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से सेकें. यह फाइबर और आयरन से भरपूर एक पारंपरिक डिश है.

5. रागी का हलवा (Ragi Halwa)

अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो रागी का हलवा बेस्ट है. रागी के आटे को घी में अच्छी तरह भूनें, फिर इसमें दूध डालकर तब तक चलाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए. मिठास के लिए शुगर-फ्री सब्स्टीट्यूट या कम मात्रा में गुड़ डालें. ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें. रागी आयरन और कैल्शियम का पावरहाउस है.

इस मकर संक्रांति, इन शुगर-फ्री रेसिपीज के साथ अपनी खुशियों को दोगुना करें. याद रखें, त्योहार का असली मजा अपनों के साथ और अच्छी सेहत के साथ ही आता है!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)