Dahi Jalebi Benefits: जलेबी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीयों की फेवरेट स्वीट डिश की लिस्ट में शामिल है जलेबी. आपको बता दें कि कुछ लोग जलेबी को रबड़ी के साथ, तो कुछ दूध के साथ, तो कुछ दही के साथ खाना पसंद करते हैं. जलेबी को इन चीजों के साथ खाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि इसके लाभ भी बढ़ जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं. जलेबी को अंग्रेजी में 'स्वीट प्रेट्जेल' या 'कॉइल्ड फनल केक' कहते हैं. कुछ लोग इसे 'भारतीय सिरप-कोटेड डेजर्ट' भी कहते हैं. यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली होती है. तो चलिए जानते हैं घर पर जलेबी बनाने की रेसिपी और खाने के फायदे.

घर पर कैसे बनाएं जलेबी- (How To Make Jalebi)

सामग्री-

घी

मैदा

दही

चीनी

पानी

केसर

छेद हुआ हो कपड़ा

विधि-

घर पर जलेबी बनाना बहुत आसान है. आपको सबसे पहले मैदे और दही को एक साथ मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें. अगर ज़रूरत पड़े, तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं. करीब छह से सात घंटे के लिए इसमें खमीर उठने को रख दें. जब बैटर गुदागुदा हो जाए और ऊपर छाग दिखने लगे, तो चाशनी तैयार करें. पानी, चीनी और केसर को मिलाकर हल्की आंच पर चाश्नी बनाएं. तेज़ आंच पर छोड़े समय के लिए चाश्नी को गाढ़ा करें. जब चाश्नी तार छोड़ने लगे, तो इसे आंच से उतार कर हल्का ठंडा कर लें. एक गहरा पैन लें. उसमें घी डालकर गर्म कर लें. बैग में तैयार किया बैटर डालें. जितना छोटा छेद होगा, उतनी ही पतली जलेबी बनाएंगी. अब बैटर को गर्म तेल में डालें. मीडियम आंच पर पकाएं. पलटें जब जलेबी दोनों तरफ से हल्के भूरे रंग की हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें. चाश्नी में डालें. करीब एक मिनट तक इन्हें चाश्नी में भिगा रहने दें. जलेबी बनकर तैयार है.

दही जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है- (Dahi Jalebi Khane Se Kaun Si Bimari Dur Hoti Hai)

1. पाचन-

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज की समस्या दूर करते हैं, अगर आप दही जलेबी का साथ में सेवन करते हैं, तो इससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

2. तनाव-

जलेबी और दही का सेवन तनाव कम करने और मन को शांत करने में मदद कर मददगार है.

3. थकान-

अगर आप शरीर में थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो दही जलेबी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. एनर्जी-

जलेबी में मौजूद चीनी तुरंत एनर्जी देने में मददगार है. दही के साथ जलेबी खाने से शरीर को एनर्जी मिल सकती है.

5. स्किन-

दही स्किन को हाइड्रेट रखने और पिंपल्स व टैनिंग कम करने में मददगार है. जलेबी शरीर के रूखेपन और खुजली को रोक सकती है.

6. माइग्रेन-

जिन लोगों सिरदर्द की समस्या रहती है उनके लिए गर्म दूध के साथ जलेबी खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)