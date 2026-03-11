Popular Alternatives to LPG Stoves : मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की कमी हो रही है. इस बीच भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत सामने आने लगी है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तो कई राज्यों में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का भी ऐलान कर दिया है. इस वजह से, कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी सप्लाई की कमी हो रही है. कई अन्य राज्यों में कमर्शियल सिलेंडरों की कमी सामने आई है. कई सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे होटल्स बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं. वहीं अगर घरेलू सिलेंडरों की किल्लत भी होती है तो संकट और भी गहरा जाएगा. ऐसे में आपके पास गैस सिलेंडर का विकल्प होना जरूरी है ताकि संकट की घड़ी में आपकी रसोई पर असर न हो.

एलपीजी गैस के दूसरे ऑप्शन्स (Other options for LPG gas)

इंडक्शन स्टोव : इंडक्शन स्टोव गैस सिलेंडर का सबसे अच्छा और नंबर वन विकल्प है. वे बिजली से चलते हैं लेकिन बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं. असल में, वे गैस स्टोव से 50% तेज़ हैं. बिल्ट-इन टाइमर आपके खाने को जलने से भी बचाता है. इमरजेंसी में जब आपका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इंडक्शन सच में आपका सेवियर बन जाता है. मार्केट में कई सारे ब्रांड्स में ये उपलब्ध है और इसकी कीमत 1200-1400 रुपए से शुरू होती है.

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर : इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है. आप चावल से लेकर बिरयानी तक सब कुछ एक बार में बना सकते हैं, जो इसे एक सच्चा ऑल-इन-वन डिवाइस बनाता है. यह न केवल गैस बचाता है बल्कि आपके खाना पकाने का समय भी आधा कर देता है. कुछ मल्टी-लेयर्ड कुकर एक साथ कई काम भी कर सकते हैं, जैसे चावल पकाना, दाल उबालना या सब्जियां स्टीम करना.

सोलर स्टोव : सोलर स्टोव इको-फ्रेंडली भी हैं. जहां अच्छी धूप आती है वहां के लिए ये बेस्ट है. एक बार इन्वेस्ट करें और फिर लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करें.

Also Read: ये सप्लीमेंट्स खाने से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, विटामिन ई और कैल्शियम समेत ये 4 गोलियां खाने से पहले 100 बार सोचें

बायोगैस : जिनके घर में मवेशी हैं, उनके लिए बायोगैस एक बेहतरीन सॉल्यूशन है. आप इसे किचन वेस्ट और गाय के गोबर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं. यह आपको मुफ़्त फ़्यूल देने के साथ वेस्ट मैनेजमेंट करने में मदद करता है. लंबे समय में, इससे पैसे की भी काफ़ी बचत होती है.

एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन : एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन बिना तेल के तलने, खाना दोबारा गर्म करने और केक बेक करने के लिए बहुत अच्छे हैं. वे ऐसे काम मिनटों में कर सकते हैं जिनमें गैस स्टोव पर ज्यादा समय लगता. अगर आपके पास पहले से गैस सिलेंडर है, तो उसके साथ इन अप्लायंसेज का इस्तेमाल करने से बहुत सारा गैस बचाने में मदद मिलेगी.