आपके किचन में है तनाव की दवा, जानें घरेलू नुस्खों से तनाव कैसे दूर करें

Stress Free Food: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुकी है. काम का प्रेशर, नींद की कमी जैसी समस्याएं तनाव को बढ़ा सकती हैं. कई लोग तनाव को कम करने के लिए व्यायाम और ध्यान को अपना साथी बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? अपने खानपान में बदलाव कर आप स्ट्रेस और चिंता से राहत पा सकते हैं.आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं. जो आपके मूड को फ्रेश रख तनाव को दूर कर सकते हैं.

Stress Dur Kaise Kare | Stress Dur Karne Ke Liye Kya Karen | Stress Dur Karne Ke Liye Kya Khaye | How To Avoid Stress

स्ट्रेस दूर कैसे करें

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स मूड को बेहतर बनाकर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम कर सकते हैं. लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाएं.

इसे भी पढ़ें: नींबू पानी पीने के 4 बड़े फायदे, जरूर करें इसे अपने रूटीन में शामिल

केला: केले में विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन होता है, जो सेरोटोनिन नामक फील-गुड हार्मोन को बनाने में मदद कर सकता है. स्ट्रेस को कम करने के लिए आप इसे खा सकते हैं.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में L-theanine नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है.

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और मूड को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है.

Watch Video: अस्थमा क्या है, किसे होता है और इसके कारण क्या हैं? यहां डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)