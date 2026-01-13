विज्ञापन
Lohri 2026: लोहड़ी पर क्या न खाएं? ये 4 चीजें सर्दी में बन सकती हैं जहर, 90% लोग करते हैं यही गलती

Lohri 2026: लोहरी का त्योहार मनाते हुए लोग खाने-पीने से जुड़ी कई गलतियां करते हैं. आइए जानते हैं लोहड़ी पर की जाने वाली 4 बड़ी खाने से जुड़ी गलतियां, जिन्हें आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए.

Lohri 2026: सर्दियों के चरम समय में मनाई जाने वाली लोहड़ी पर शरीर की जरूरतें अलग होती हैं.

What Not to Eat on Lohri: लोहड़ी खुशियों, आग की गर्माहट और देसी खाने का त्योहार है. तिल, मूंगफली, गुड़ और मक्के की खुशबू इस दिन की पहचान होती है. लेकिन, आज के समय में लोहड़ी मनाने का तरीका काफी बदल गया है. जहां पहले यह त्योहार शरीर और मौसम के तालमेल का उदाहरण था, वहीं अब कई लोग अनजाने में ऐसी खाने-पीने की गलतियां कर बैठते हैं जो सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर देती हैं.

सर्दियों के चरम समय में मनाई जाने वाली लोहड़ी पर शरीर की जरूरतें अलग होती हैं. पाचन धीमा होता है, शरीर गर्मी बचाने की कोशिश करता है और इम्यूनिटी मौसम के हिसाब से एडजस्ट हो रही होती है. ऐसे में अगर गलत फूड चॉइस की जाए, तो गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, सर्दी-खांसी और थकान जैसी समस्याएं तुरंत सामने आ सकती हैं. आइए जानते हैं लोहड़ी पर की जाने वाली 4 बड़ी खाने से जुड़ी गलतियां, जिन्हें आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए.

गलती नंबर 1: तिल-गुड़ छोड़कर केक, चॉकलेट और प्रोसेस्ड मिठाई खाना

आजकल कई घरों में लोहड़ी पर देसी मिठाइयों की जगह केक, पेस्ट्री और चॉकलेट्स ने ले ली है. प्रोसेस्ड मिठाइयों में रिफाइंड शुगर होती है, ये शरीर को गर्मी नहीं देतीं, अचानक ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, पाचन पर भारी पड़ती हैं. वहीं तिल और गुड़ सर्दियों के लिए नेचुरल और बॉडी-फ्रेंडली ऑप्शन हैं, जो गर्म तासीर और बेहतर पाचन देते हैं.

गलती नंबर 2: ठंडे ड्रिंक्स और आइसक्रीम का सेवन

लोहड़ी की पार्टी में अक्सर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या ठंडे डेज़र्ट परोस दिए जाते हैं. ठंडा खाने से पाचन आग (Digestive Fire) कमजोर होती है, गले और छाती में ठंड जमती है, सर्दी, खांसी और गले में खराश का खतरा बढ़ता है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पेय और भोजन ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

गलती नंबर 3: जरूरत से ज्यादा तला-भुना और ओवरईटिंग

लोहड़ी पर मक्के की रोटी, पकौड़े, फ्राइड स्नैक्स खूब खाए जाते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता. ओवरईटिंग से गैस और एसिडिटी, पेट भारी रहना, नींद में खलल, अगले दिन सुस्ती रहती है. त्योहार का मतलब यह नहीं कि पेट की सुननी ही बंद कर दी जाए.

गलती नंबर 4: शराब के साथ मीठा और भारी खाना

लोहड़ी पार्टियों में शराब का चलन भी बढ़ गया है. कई लोग शराब के साथ तिल-गुड़ या भारी खाना खा लेते हैं. शराब पाचन को स्लो कर देती है, मीठा और फैटी फूड मिलकर लिवर पर दबाव डालते हैं, एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो सकती है. अगर शराब पी भी रहे हैं, तो भारी और मीठे खाने से दूरी बनाना जरूरी है.

लोहड़ी पर सही तरीका क्या हो सकता है? | Right Way to Celebrate Lohri?

  • तिल, मूंगफली और गुड़ को प्राथमिकता दें.
  • गर्म और देसी खाना खाएं.
  • खाने की मात्रा पर कंट्रोल रखें.
  • ठंडे और प्रोसेस्ड फूड से बचें.
  • शरीर के संकेतों को समझें.

लोहड़ी सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि शरीर को मौसम के अनुसार संतुलित रखने का त्योहार है. अगर इस दिन गलत फूड चॉइस की गई, तो त्योहार की खुशियां सेहत बिगड़ने में बदल सकती हैं. तिल, गुड़ और मूंगफली जैसे पारंपरिक खानों को अपनाकर और इन 4 बड़ी गलतियों से बचकर आप लोहड़ी को सच में हेल्दी और यादगार बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

