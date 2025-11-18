कौन सा फल खाने से लिवर ठीक रहता है? 3 लिवर सुपर फूड्स क्या हैं?

Which Fruit Is Best For The Liver: लिवर हमारे शरीर का एक वो महत्वपूर्ण अंग है जो खाने को पचाने, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, खून को साफ रखने और एनर्जी बनाए रखने में मदद कर सकता है. जब लिवर ठीक तरह से काम करता है, तो पूरा शरीर स्वस्थ महसूस करता है, आज के समय में खराब खानपान, तला-भुना खाना, तनाव, शराब का सेवन और प्रदूषण के कारण लिवर पर बोझ बढ़ रहा है जो थकान, अपच, कमजोरी और वजन बढ़ने का कारण बन रहा है. इसलिए लिवर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाले हैं जो लिवर को साफ, मजबूत और सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फ्रूट्स.

क्या खाने से लीवर मजबूत होता है?

सेब: सेब में पेक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है, जो लिवर को साफ करने में मदद कर सकता और पाचन को ठीक रख सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बना सकता है. रोजाना सुबह खाली पेट एक सेब खाने से लिवर को हेल्दी रखा जा सकता है.

पपीता: पपीता में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन को सुधारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह तत्व लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद एंजाइम्स शरीर में जमा फैट को पचाने में मदद कर सकते हैं, जिससे लिवर पर दबाव कम पड़ सकता है और फैटी लिवर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.

बेरीज: बेरीज को एंटीऑक्सीडेंट का पावरहाउस कहा जाता है. इनमें एंथोसाइनिन नामक तत्व पाया जाता है जो लिवर को सूजन और नुकसान से बचा सकता है. ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी लिवर की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जबकि जामुन खून को साफ रखने में मदद कर सकता है. आप इन्हें दही या ओट्स पर टॉपिंग के रूप में खा सकते हैं. यह स्वाद के साथ सेहत के लिए कमाल हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)