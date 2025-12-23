सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

Laung Pani Ke Fayde: लौंग के कई फायदे हैं. इसमें मौजूद तत्व पेट दर्द से लेकर मुंह की बदबू तक की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप इसके पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को और भी कई फायदे पहुंचा सकते हैं. अगर आप भी लौंग का पानी पीने से होने वाले फायदों के बारे में नहीं जानते हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

सुबह-सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से क्या होता है?

शरीर को साफ रखता है: नियमित रूप से लौंग के पानी का सेवन टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर को अंदर से साफ रखने की कोशिश करता है.

दांत को रखता है मजबूत: लौंग में मौजूद तत्व दांतों की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, ऐसे में अगर आप रोजाना लौंग का पानी पीते हैं, तो दांतों और मसूड़ों से जुड़ी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं.

पाचन के लिए है बेहतर: नियमित रूप से लौंग का पानी पेट को ठीक रखकर कब्ज, गैस, अपच और भारीपन से छुटकारा दिल सकता है. जो लोग पेट के खराब होने से परेशान रहते हैं, उनके लिए इसका सेवन लाभदायक माना जा सकता है.

लौंग का पानी कैसे बनाएं?

लौंग का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 से 3 लौंग डालें फिर उसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबाल लें. अब गैस बंद कर दें और जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए उसे छानकर पिएं.

लौंग का पानी कब पीना चाहिए?

लौंग का पानी सुबह खाली पीना अच्छा माना जाता है.

लेकिन ध्यान रखें, एक दिन में एक बार से ज्यादा न लें.

ठंड के मौसम में इसका सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)