रात को सोने से पहले पिएं लौंग का पानी, फिर देखें कमाल

Clove Water Benefits: भारतीय किचन में मौजूद मसाले (spice) न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. लौंग उन्हीं में से एक है. ये दिखने में एक छोटा सा मसाला है लेकिन इसके लाभ बड़े-बड़े हैं.

Clove Water Benefits: लौंग का पानी पीने के फायदे.

Clove Water Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद पूरी होना और शरीर को आराम मिलना एक बड़ी चुनौती बन गया है. तनाव, काम का बोझ, मोबाइल और स्क्रीन टाइम, यह सब मिलकर नींद के पैटर्न को बिगाड़ देते हैं. ऐसे में आयुर्वेद और प्राकृतिक नुस्खों का महत्व और बढ़ जाता है. इसी कड़ी में लौंग का पानी एक अद्भुत उपाय है. बता दें कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी लौंग के फायदों के बारे में बताया गया है. उसमें एक रिसर्च में बताया गया है कि कैसे इसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदमेंद होता है.

लौंग का पानी पीने के फायदे 

पेट के लिए फायदेमंद

लौंग में मौजूद सबसे प्रमुख तत्व यूजेनॉल है. यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व है, जो शरीर के कई सिस्टम को सक्रिय करता है. यूजेनॉल पेट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. रात में सोने से पहले लौंग का पानी पीने से पेट के एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गैस, अपच और ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाती है. पेट हल्का होने से नींद आरामदायक और गहरी आती है. वहीं, यूजेनॉल के कारण जोड़ों में हल्का दर्द या सूजन होने पर भी राहत मिलती है.

बेहतर नींद

लौंग में कई औषधीय गुण होते हैं. सोने से पहले इसका पानी पीने से न सिर्फ नींद गहरी होती है, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों को कई तरह के लाभ मिलते हैं. गहरी नींद के लिए लौंग का पानी सबसे बड़ा वरदान है. इसमें मन को शांत करने वाले गुण भी मौजूद हैं. ये गुण दिमाग और शरीर दोनों को रिलैक्स करते हैं, तनाव कम करते हैं और अनिद्रा की समस्या में मदद करते हैं. लगातार लौंग का पानी पीने से रात भर आराम मिलता है, नींद नहीं टूटती और शरीर पूरी तरह से रिचार्ज रहता है.

इसके अलावा लौंग का पानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है, जिससे इसका नियमित सेवन करके डायबीटीज वाले लोग अपने शुगर लेवल को स्थिर रख सकते हैं. लौंग शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है. इससे मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

मुंह और दांतों के लिए फायदेमंद

लौंग का पानी मुंह और दांतों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है, जिससे रात को पीने से मुंह की बदबू कम होती है और दांत-मसूड़ों की समस्याओं से भी राहत मिलती है. यह प्राकृतिक तरीका दांतों और मसूड़ों की सेहत बनाए रखने में सहायक होता है.

कैसे बनाएं लौंग का पानी

लौंग का पानी बनाना बेहद आसान है. बस एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें लौंग डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर उबालें, फिर हल्का ठंडा करके छान लें. गुनगुना होने पर पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ा नींबू का रस या शहद भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

