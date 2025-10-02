रोजाना इलायची का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकार रह जाएंगे हैरान

Elaichi Ke Fayde: इलायची न केवल स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है. इसे "मसालों की रानी” भी कहा जाता है. इसका सेवन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पाचन संबंधी परेशानियां, तनाव, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप इलायची के पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो यह एक सरल, सस्ता और प्रभावी घरेलू उपाय बन सकता है. तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इलायची का पानी के और क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

इलायची के पानी के फायदे | Elaichi Ka Pani Kaise Piye

पाचन: इलायची में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और गैस, अपच, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए ये पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होंठ किनारे से कट जाते हैं?

वजन: इलायची का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करने में मदद कर सकता है, जिससे वजन को कम किया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये पानी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

डिटॉक्स: यह एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक है जो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद कर सकती है. नियमित रूप से इस पानी का सेवन त्वचा को साफ रख सकता है और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रख सकता है.

ब्लड प्रेशर: इलायची के पानी में पोटैशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये पानी लाभदायक हो सकता है.

इम्यूनिटी: इलायची एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. ऐसे में अगर आप इसके पानी को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो बदलते मौसम में होने वाली सर्दी-खांसी से दूर रह सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)