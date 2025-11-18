विज्ञापन
Goodnight Tips: क्या मोजे पहनकर सोना चाहिए, रात को मोजे पहनने के बड़े नुकसान

Wearing Socks While Sleeping Side Effects: यहां जानें रात में मोजे पहनकर सोने के क्या बड़े नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं अपनानी चाहिए यह आदत. 

Wearing Socks While Sleeping Side Effects: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग रात में मोजे पहनकर सोना पसंद करते हैं ताकि पैरों को गर्मी मिलती रहे और नींद बेहतर आए. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज से बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि गलत प्रकार के मोजे, तंग फिटिंग, गंदे फैब्रिक या लंबे समय तक मोजे पहनकर सोना कई तरह की त्वचा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. यहां जानें रात में मोजे पहनकर सोने के क्या बड़े नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं अपनानी चाहिए यह आदत. 

क्या हम रात को मोजे पहन कर सो सकते हैं?

पसीना: रात भर मोजे पहने रहने से पैरों को हवा नहीं लगती, जिससे पसीना जमा हो सकता है. यह नमी पैरों में बदबू पैदा कर सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर यह फुट ऑडर की पुरानी समस्या बन सकती है, जिसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है. 

इंफेक्शन: नमी और गर्म वातावरण बैक्टीरिया और फंगस के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार करता है. इसलिए रात में मोजे पहनकर सोने वालों में एथलीट फुट, खुजली, लाल चकत्ते या फंगल इंफेक्शन की संभावना बढ़ सकती है.

ब्लड सर्कुलेशन: ज्यादा टाइट मोजे पहनकर सोने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो सकता है और पैरों में झनझनाहट और सुन्नापन का कारण बन सकता है. जिन लोगों को पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, उनके लिए यह आदत और भी हानिकारक हो साबित हो सकती है. 

नींद में बाधा: हल्की गर्माहट फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर मोजों की वजह से पैरों में ज्यादा गर्मी हो जाए तो यह नींद में खलल डाल सकती है. शरीर का तापमान संतुलित न रहने पर रात भर बेचैनी, उलट-पुलट और गहरी नींद न आने जैसी शिकायतें हो सकती हैं. 

