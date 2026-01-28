विज्ञापन
विशेष लिंक

शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है ये हरी सब्जी, इन 5 तरीकों से करें डाइट में शामिल

Healthy Lauki Recipe: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी स्वाद के साथ सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो लौकी को इस तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है ये हरी सब्जी, इन 5 तरीकों से करें डाइट में शामिल
Lauki Ke Fayde: लौकी खाने के फायदे.

Healthy Lauki Dishes: हरी सब्जियों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसे न सिर्फ सेहत के लिए वरदान माना जाता है बल्कि, इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लौकी से मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जा सकते हैं. आपको बता दें कि लौकी में मौजूद फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन बी6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक और मैंगनीज शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं लौकी को डाइट में शामिल करने के आसान तरीके और फायदे.  

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे करें लौकी को डाइट में शामिल- How To Add Lauki In Daily Diet)

1. लौकी का जूस- (Lauki Juice)

लौकी को डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका जूस. 

कैसे करें- सबसे पहले लौकी को छीलकर काट लें और ब्लेंड करके जूस निकालें. इसमें थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और पुदीना मिलाकर पिएं. यह डिटॉक्स और वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है.

2. उबली लौकी- (Boiled Lauki)

हरी सब्जियों को उबालकर खाना भी पोषण से भरपूर होता है. लौकी को उबालकर खा सकते हैं. 

कैसे करें- लौकी को छोटे टुकड़ों में उबालें. नमक और काली मिर्च डालकर खाएं, या दही/छाछ में मिलाकर स्मूदी बनाएं, यह हल्का पाचन के लिए अच्छा है और इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है. 

3. लौकी की सब्जी- (Lauki Sabzi)

लौकी की सब्जी स्वाद और सेहत से भरपूर है. इसे आप लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें- जीरा, हींग, अदरक, हल्दी और हरी मिर्च के साथ मसालेदार लौकी की सब्जी बनाएं. चना दाल के साथ लौकी की सब्जी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है. 

4. लौकी का हलवा-  (Lauki Kheer)

अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो लौकी से हलवा और खीर बना सकते हैं.

कैसे करें- लौकी को कद्दूकस करके घी, चीनी और इलायची के साथ पकाएं.

5. लौकी का रायता- (Lauki Raita)

खाने के साथ रायता मिल जाए तो मजे ही आ जाते हैं. अगर आप भी एक ही तरह का रायता खाकर बोर हो गए हैं, तो लौकी का रायता ट्राई कर सकते हैं.

कैसे करें- ग्रेट की हुई लौकी को फेंटे हुए दही, नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च के साथ मिलाएं. ये पाचन और वजन घटाने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है आंवला कच्ची हल्दी का ठेचा, नोट करें रेसिपी

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
These 5 Healthy And Tasty Lauki Dishes, Lauki Khane Ke Fayde, Bottle Gourd For Detox, Lauki Health Benefits, Bottle Gourd Recipes, Healthy Lauki Dishes, Lauki For Weight Loss, Lauki Juice Benefits, Lauki Sabji Recipe, Lauki Raita Benefits, Lauki Halwa
Get App for Better Experience
Install Now