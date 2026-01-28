शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है ये हरी सब्जी, इन 5 तरीकों से करें डाइट में शामिल

Healthy Lauki Dishes: हरी सब्जियों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसे न सिर्फ सेहत के लिए वरदान माना जाता है बल्कि, इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लौकी से मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जा सकते हैं. आपको बता दें कि लौकी में मौजूद फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन बी6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक और मैंगनीज शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं लौकी को डाइट में शामिल करने के आसान तरीके और फायदे.

कैसे करें लौकी को डाइट में शामिल- How To Add Lauki In Daily Diet)

1. लौकी का जूस- (Lauki Juice)

लौकी को डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका जूस.

कैसे करें- सबसे पहले लौकी को छीलकर काट लें और ब्लेंड करके जूस निकालें. इसमें थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और पुदीना मिलाकर पिएं. यह डिटॉक्स और वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है.



2. उबली लौकी- (Boiled Lauki)

हरी सब्जियों को उबालकर खाना भी पोषण से भरपूर होता है. लौकी को उबालकर खा सकते हैं.

कैसे करें- लौकी को छोटे टुकड़ों में उबालें. नमक और काली मिर्च डालकर खाएं, या दही/छाछ में मिलाकर स्मूदी बनाएं, यह हल्का पाचन के लिए अच्छा है और इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

3. लौकी की सब्जी- (Lauki Sabzi)

लौकी की सब्जी स्वाद और सेहत से भरपूर है. इसे आप लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें- जीरा, हींग, अदरक, हल्दी और हरी मिर्च के साथ मसालेदार लौकी की सब्जी बनाएं. चना दाल के साथ लौकी की सब्जी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है.

4. लौकी का हलवा- (Lauki Kheer)

अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो लौकी से हलवा और खीर बना सकते हैं.

कैसे करें- लौकी को कद्दूकस करके घी, चीनी और इलायची के साथ पकाएं.

5. लौकी का रायता- (Lauki Raita)

खाने के साथ रायता मिल जाए तो मजे ही आ जाते हैं. अगर आप भी एक ही तरह का रायता खाकर बोर हो गए हैं, तो लौकी का रायता ट्राई कर सकते हैं.

कैसे करें- ग्रेट की हुई लौकी को फेंटे हुए दही, नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च के साथ मिलाएं. ये पाचन और वजन घटाने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)