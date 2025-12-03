विज्ञापन

Tere Ishk Mein box office collection day 5: एक बार फिर आशिक बन छा गए धनुष, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

Tere Ishk Mein box collection office day 5: धनुष की हाल ही में रिलीज हुई दूसरी फिल्मों की तुलना में तेरे इश्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है.

नई दिल्ली:

Tere Ishk Mein box collection office day 5: धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखे हुए है. Sacnilk.com के मुताबिक इसने अपने पांचवें दिन लगभग ₹10.25 करोड़ कमाए, जिससे भारत में सभी भाषाओं में कुल कमाई लगभग ₹71 करोड़ हो गई. फिल्म ने शुक्रवार को ₹16 करोड़, शनिवार को ₹17 करोड़ और रविवार को ₹19 करोड़ की कमाई की, और फिर सोमवार को यह घटकर ₹8.75 करोड़ रह गई. हफ्ते के बीच में मंदी के बावजूद फिल्म ने वापसी की है. इसकी अहम वजह हिंदी वर्जन है और तमिल वर्जन भी लगातार सपोर्ट कर रहा है.

तेरे इश्क में की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट

बड़े शहरों में ऑक्यूपेंसी के आंकड़े मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं, जो सूरत में 8% से लेकर नेशनल कैपिटल रीजन में 28% तक है. दोपहर और शाम के शो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, NCR में 38% तक पहुंचे, जबकि रात के शो में कोई ऑक्यूपेंसी नहीं थी. शो के नंबर्स में बहुत फर्क था, चेन्नई में सिर्फ 56 से लेकर NCR में 1,200 से ज्यादा, जो मेट्रो एरिया में जबरदस्त डिमांड को दिखाता है.

धनुष के लेटेस्ट प्रोजेक्ट

धनुष की हाल ही में रिलीज हुई दूसरी फिल्मों की तुलना में तेरे इश्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. उनकी पिछली फिल्म, इडली कढ़ाई ने अपने सातवें दिन तक भारत में लगभग ₹45 करोड़ कमाए, जबकि कुबेरा ने दो दिनों में ₹30 करोड़ पार कर लिए. सिर्फ पांच दिनों में ₹71 करोड़ के साथ, तेरे इश्क में ने दोनों को पीछे छोड़ दिया है, जो एक्टर की 2025 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग में से एक है.

क्या है तेरे इश्क में ?

आनंद एल.राय के डायरेक्शन में बनी तेरे इश्क में धनुष और कृति सेनन स्टारिंग एक रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म एक उथल-पुथल भरी लव स्टोरी बताती है जिसमें ऑब्सेशन, दिल टूटना और इमोशनल इंटेंसिटी जैसे टॉपिक हैं. IMDB पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का बजट 75 करोड़ है. फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्डवाइड आंकड़े को मिलाकर फिल्म की कमाई करीब 81 करोड़ हो गई है.

