Tere Ishk Mein Box Office Day 3: तेरे इश्क में ने रविवार को की बंपर कमाई, आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार

Tere Ishk Mein Box Office Day Collection 3: धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में ने केवल 3 दिनों में हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है. पहले वीकेंड पर ही फिल्म पर नोट जमकर बरसे की 50 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने पार कर लिया है. हालांकि बजट से फिल्म कितनी दूर है? और वीक डेज में फिल्म का क्या हाल होगा? इसे जानने को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है तो हम आपको बताते हैं कि तीन दिनों ने फिल्म में कितनी कमाई हासिल की है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, भारत में 51.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 66.5 करोड़ तक पहुंच गया है. हालांकि बजट 90 से 100 करोड़ के बीच बताया जा रहा है.

3 दिनों में तेरे इश्क में ने की इतनी कमाई

आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 15.25 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने पहले दिन हासिल हिंदी में की थी. जबकि तमिल में आंकड़ा 75 लाख था. दूसरे दिन यह कमाई 16.25 करोड़ रही. वहीं तमिल में 75 लाख पर कमाई टिकी रही. तीसरे दिन हिंदी में 18 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की, हालांकि 75 लाख का आंकड़ा तमिल में रहा. इसके चलते हिंदी में 49.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. तो वहीं तमिल में 2.25 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रहा है.

तेरे इश्क में की कास्ट

तेरे इश्क में की बात करें तो धनुष और कृति सेनन के अलावा प्रकाश राज भी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है, जो कि रांझणा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इसके चलते तेरे इश्क में की तुलना रांझणा से की जा रही है.

रांझणा से हुई तेरे इश्क में की तुलना

साल 2013 में रिलीज हुई आनंद एल राय की रांझणा का सीक्वल तेरे इश्क में को कहा जा रहा है. हालांकि मेकर्स ने इससे साफ इंकार किया है. रांझणा की बात करें तो धनुष की डेब्यू हिंदी फिल्म रांझणा थी, जिसमें सोनम कपूर नजर आई थी. यह फिल्म कमर्शियल और क्रिटिकल हिट साबित हुई थी. फिल्म ने 35 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 94 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इस फिल्म के गाने भी दर्शकों के बीच छाए थे.