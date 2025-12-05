विज्ञापन

कौन हैं कृति सेनन के होने वाले जीजा, जिनकी नुपुर सेनन बनेंगी दुल्हनिया, बॉलीवुड का हैं जाना माना नाम

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नुपुर जल्द ही शादी करने वाली हैं, आइए जानते हैं कि कृति सेनन के होने वाले जीजाजी स्टेबिन बेन कौन हैं.

नई दिल्ली:

बी टाउन में जल्द ही शादी की शहनाई गूंजने वाली है और ये शादी किसी और की नहीं बल्कि तेरे इश्क में फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन की होने वाली हैं. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों 8-9 जनवरी को उदयपुर के फेयर माउंट पैलेस में सात फेरे लेने वाले हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर सवाल है कि आखिर कृति सेनन के होने वाले जीजाजी कौन हैं? और नुपुर सेनन के होने वाले हस्बैंड कौन हैं? और वे क्या करते हैं आइए आज आपको बताते हैं स्टेबिन बेन के बारे में, जिनसे नुपुर सेनन शादी करने वाली हैं.

कौन हैं स्टेबिन बेन

स्टेबिन बेन एक बॉलीवुड सिंगर हैं, जिन्होंने साहिबा, थोड़ा-थोड़ा प्यार और रुला के गया इश्क जैसे गाने गाए हैं. वो मूल रूप से भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. बचपन से ही उन्हें गाना बजाने का शौक था, बचपन में वो स्कूल और कॉलेज में गाना गाया करते थे, इसके बाद 2016 में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया और केवल ₹20000 लेकर मुंबई आए. उस समय वो कैफे और क्लब में गाना गाया करते थे.

इस रीमिक्स सॉन्ग ने बदली स्टेबिन बेन की किस्मत

स्टेबिन बेन का कवर सॉन्ग मेरा दिल भी कितना पागल है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस गाने को बहुत पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, इमरान हाशमी, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर जैसे स्टार्स को अपनी आवाज दी. उनके फेमस ट्रैक में साहिबा, बारिश बन जाना, रुला के गया इश्क और रिक्रिएटेड मेरा दिल भी कितना पागल है जैसे गाने शामिल हैं.

स्टेबिन बेन और नुपुर की लव स्टोरी

स्टेबिन बेन और नुपुर सेनन लंबे समय से बहुत अच्छे दोस्त हैं, अक्सर दोनों को एक साथ स्पॉट किया जाता है. दोनों अपने परिवार के साथ भी नजर आते हैं, लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब ऐसी खबर है कि 8 और 9 जनवरी 2026 को दोनों उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. बता दें कि नुपुर सेनन बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन हैं. 

