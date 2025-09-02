Virat Kohli के न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो से जानें मसल रिकवरी के लिए क्या खाना चाहिए?

Muscle Recovery Fast Kaise Kare: अक्सर लोग फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, जिम और डाइट का सहारा लेते हैं, लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि मसल्स रिकवरी के लिए आराम और नींद बेहद के साथ एक हेल्दी डाइट लेना भी बेहद जरूरी है. इस बीच सवाल ये है कि मसल्स रिकवरी कैसे की जाए? आज हम आपको विराट कोहली के सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो (Ryan Fernando) द्वारा बताए गए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो न केवल आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकते हैं, बल्कि शरीर में हो रहे दर्द से भी राहत दिला सकते हैं. तो कौन से हैं वो फूड्स? यहां जाने -

मसल्स टाइट करने के लिए क्या खाना चाहिए?

दही: दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ ही साथ मसल्स रिकवरी में भी फायदेमंद होते हैं. आप चाहें, तो पूरे दिन में 200 ml दही का सेवन कर सकते हैं.

शकरकंद: शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है. इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो मसल्स को एनर्जी देने और सूजन को कम करने में मददगार हैं.

अंडे: अंडा एक हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. इसकी जर्दी विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर है. ऐसे में इसका सेवन मसल्स रिकवरी में मदद कर सकता है.

पनीर: पनीर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है. वर्कआउट के बाद इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

केला: केला एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई तरह के तत्वों से भी भरपूर होता है. वर्कआउट के बाद इसका सेवन मसल्स रिकवरी में मदद कर सकता है.

