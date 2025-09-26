नवरात्रि में उगने वाले जौ का सेवन करने के ये हैं फायदे, इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

Navratri Jau: नवरात्रि शुरू हो चुकी है और पहले दिन पूजा के लिए माता रानी के सामने जौ को गमले में बोया जाता है, जो खुशहाली और समृद्धि प्रतीक है. बता दें, जौ के अंकुर को 'खेतत्री' कहा जाता है, जिसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं. ऐसे में आज हम आपको इसके खाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

जौ के अंकुर खाने के फायदे |Benefits of eating barley sprouts|

जौ के अंकुर में विटामिन A,C,K और B-कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड और क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं. ऐसे में जौ का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं.

जौ के अंकुर में एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम होते हैं पूरी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं. इसी के साथ जौ का पानी, विशेष रूप से, शरीर को हाइड्रेट करने और हेल्दी डाइजेशन सिस्टम को बढ़ावा देता है.

नवरात्रि के बाद जौ का कैसे करें सेवन |How to consume barley after Navratri|

लगभग आधा कप जौ को छह कप पानी में 30-40 मिनट तक उबालें, या अगर आप इसे पहले भिगोते हैं तो कम समय तक उबालें. पानी को छान लें और इसे सादा या नींबू निचोड़कर पिएं.

क्या शरीर को नुकसान पहुंचाती है जौ? |Does barley harm the body?|

जौ स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद हाई फाइबर के कारण, इसके अत्यधिक सेवन से कब्ज या दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं लेने वाले लोगों को जौ का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर के लेवल और विटामिन K के सेवन को प्रभावित कर सकता है.

जौ खाने से इन बीमारियों की संभावना कम |Eating barley reduces the risk of these diseases|

जौ में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला फाइबर, बीटा-ग्लूकन, कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है. इसी के साथ यह डायबिटीज को कंट्रोल करता है.

