काजू, बादाम, अखरोट खाने का सही समय क्या है? Dr. Saurabh Sethi ने बताया Nuts खाने की सही तरीका और समय

आज के भाग-दौड़ से भरे जीवन में सेहत का ध्यान रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. बैलेंस डाइट और न्यूट्रीएंट्स हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में नट्स (बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता आदि) हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. ये शरीर को प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल प्रदान करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें खाने का सही समय और तरीका आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकता है? हार्वर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी की मानें तो, नट्स को सही समय पर लेने से ज्यादा फायदा होता है.

किस समय खाएं कौन से मेवे (Which nuts to eat at what time?)

सुबह खाएं बादाम (Eat Almonds in the Morning)

डॉक्टर Saurabh Sethi के मुताबिक, सुबह-सुबह बादाम खाना सबसे अच्छा होता है. बादाम में विटामिन E और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद करता है. भिगोकर या सीधे एक मुट्ठी बादाम लेने से दिन की शुरुआत एनर्जी से होती है.

पाइन नट्स सुबह के बीच (Eat Pine Nuts Mid-Morning)

पाइन नट्स में पिनोलेनिक एसिड होता है, जो भूख को नियंत्रित करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है. इसे मिड मॉर्निंग खाने से दोपहर तक शरीर में एनर्जी बनी रहती है और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है.

लंच में काजू

काजू में जिंक और आयरन मौजूद होते हैं. डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक, लंच में काजू खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है. यह आपके दिन की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है.

दोपहर में पिस्ता

पिस्ता में प्रोटीन और फाइबर होता है. दोपहर के समय इसे खाने से एनर्जी बनी रहती है और कर्ब क्रेविंग को स्टेबलाइज किया जा सकता है. यह वजन कंट्रोल करने और एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए फायदेमंद है.

शाम को अखरोट

अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं और मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. डॉक्टर सौरभ के मुताबिक, शाम को वॉलनट खाने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और नींद अच्छी आती है.

पीन्स (Peans) डेसर्ट के साथ

पीन्स में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो ऊर्जा कम करते हैं, LDL को घटाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. इसे डेसर्ट या हल्की मिठाई के साथ लेना सबसे सही माना जाता है.



मूंगफली कभी भी

मूंगफली में रेस्वेराट्रोल (Resveratrol) और नियासिन (Niacin) होता है, जो हार्ट और ब्रेन की सेहत के लिए अच्छा होता है. इन्हें दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है.



डॉक्टर सौरभ की सलाह के मुताबिक, नट्स स्वास्थ्य का खजाना हैं, लेकिन इन्हें सही समय और मात्रा में खाना जरूरी है. तो अब सेहतमंद बनने के लिए आप भी नट्स को अपनी डाइट में शामिल करें और सही समय पर इसका सेवन करें.

