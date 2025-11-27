15 दिन पी लेंगे जौ का पानी, सेहत को मिलेंगे ऐसे फायदे आपने सोचा भी नहीं होगा कभी

Barley Water health benefits : आजकल डिटॉक्स वॉटर (Detox Water) और फैंसी डाइट का चलन है, लेकिन हमारे बड़े-बुज़ुर्गों के पास पहले से ही एक कमाल का नुस्खा था, जौ का पानी. जौ यानी बार्ली (Barley) जो सदियों से हमारे किचन का हिस्सा रहा है. अगर आप सिर्फ 15 दिन, बिना नागा किए जौ का पानी पीना शुरू कर दें, तो आपको अपनी सेहत में ऐसे बदलाव दिखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. क्योंकि जौ के अंदर मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. जो आपको कई फायदे पहुंचाएंगे. जिनमें से 4 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं...

जौ का पानी एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक (Natural Diuretic) है. इसका मतलब है कि यह आपके शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. यह किडनी को अंदर से धो देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है.

इसके अलावा, जौ में घुलनशील फाइबर (Soluble Fiber) बहुत होता है. यह आपकी आंतों को साफ करता है, जिससे कब्ज (Constipation) की समस्या झटपट दूर हो जाती है और आपका पेट एकदम हल्का महसूस करता है.

अगर आप वेट लॉस (Weight Loss) की जर्नी पर हैं, तो जौ का पानी आपका बेस्ट फ्रेंड है. फाइबर से भरपूर होने के कारण, इसे पीने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. जब पेट भरा रहेगा, तो आप बार-बार स्नैक्स (Snacks) खाने से बचेंगे, जिससे वजन कम करना आसान हो जाएगा.

आजकल डायबिटीज (Diabetes) एक आम समस्या है. जौ का पानी आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. यह खाने के बाद ब्लड शुगर (Blood Sugar) के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकता है. यह खासकर टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

जौ में एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) होते हैं जो स्किन को फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं. 15 दिन लगातार पीने से आपकी त्वचा अंदर से स्वस्थ बनती है, जिससे मुंहासे (Acne) कम होते हैं और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो (चमक) आती है.

एक पैन में 3 कप पानी लें.

इसमें 2 चम्मच साबुत जौ (या जौ का दलिया) डालकर उबाल लें.

जब पानी आधा रह जाए, तो आंच बंद कर दें.

पानी को ठंडा होने दें और फिर छान लें.

स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा नींबू या काला नमक मिला सकते हैं.

हालांकि पोषक तत्वों से भरपूर जौ का पानी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, उन्हें जौ से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि यह ग्लूटेन से भरपूर होता है.

