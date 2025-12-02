विज्ञापन
विशेष लिंक

कीवी खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Kiwi Ke Fayde: अगर आप अपनी डेली डाइट में कीवी को शामिल करते हैं तो और भी कई लाभ उठा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कीवी खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?
कीवी खाने से क्या होता है?

Kiwi Ke Fayde: कीवी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है सेहत के लिए भी उतनी कमाल भी मानी जाती है. इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन, इम्यूनिटी और पेट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. अगर अपनी डेली डाइट में इसे शामिल करते हैं तो और भी कई लाभ उठा सकते हैं. अगर आप भी कीवी के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टोरी में बने रहिए.

सुबह खाली पेट कीवी खाने से क्या फायदा होता है?

इम्यूनिटी: कीवी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. यह शरीर को सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और बैक्टीरियल बीमारियों से लड़ने में सक्षम बना सकता है.

इसे भी पढ़ें: रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए? कब्ज के घरेलू उपाय

पाचन: कीवी एक्टिनिडिन नामक एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम से भरपूर है, जो खाने को पचाने में मदद करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज और भारीपन को दूर करता है. इसका सेवन बेहतर पाचन के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

ब्लड प्रेशर: कीवी पोटैशियम से भरपूर है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसे अपनी डाइट में कीवी को जरूर शामिल करे. इसका सेवन लाभदायक माना जा सकता है.

स्किन: विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर कीवी त्वचा के लिए फायदेमंद मानी जाती है. इसका सेवन झुर्रियों, फाइन लाइन्स और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kiwi Ke Fayde, Kiwi Khane Ke Fayde Platelets, Kiwi Khane Ke Fayde Aur Nuksan, Kiwi Fruit Benefits, What Happens If We Eat Kiwi Daily?
Get App for Better Experience
Install Now