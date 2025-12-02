विज्ञापन
रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए? कब्ज के घरेलू उपाय

Kabj Kaise Dur Kare: अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इससे राहत पाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बने रहिए. यहां हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. 

कब्ज का परमानेंट इलाज क्या है?

कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं?  | Kabj Ka Ilaj

गुनगुना पानी: रोजाना सुबह उठकर खाली पेट दो गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें क्योंकि ऐसा करने से कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है. इतना ही नहीं, दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत भी पेट को ठीक रखने में मदद कर सकती है.

फाइबर: अपनी डाइट में फाइबर से भपुर चीजों को शामिल करें. साबुत अनाज, ओट्स, दलिया, हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद का नियमित रूप से सेवन पेट को साफ रख सकता है और कई दिक्कतों को दूर कर सकता है.

पपीता: पपीते में पाया जाने वाला पपेन नामक एंजाइम खाने को पचाने में मदद करता है. कब्ज, अपच या गैस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए पपीता का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है.

अलसी के बीज: अलसी के बीजों में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है. इसका सेवन कब्ज, गैस और अपच जैसी दिक्कतों से राहत दिला सकता है. नियमित रूप से अलसी के बीज खाने से पेट को ठीक रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

