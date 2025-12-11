कीवी खाने से कौन सी बीमारी होती है ठीक? जवाब जान उड़ जाएंगे आपके होश

1 kiwi khane ke fayde : आपने अक्सर सुना होगा कि 'सेहत ही सब कुछ है' और फलों को डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा, रोएंदार और थोड़ा खट्टा-मीठा फल आपकी सेहत के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कीवी की. क्या आप जानते हैं कि यह फल कई बड़ी और गंभीर बीमारियों में एक 'चमत्कारी दवा' की तरह काम करता है? आपने इस फल को बाजार में तो कई बार देखा होगा, लेकिन इसके फायदों का जो सबसे बड़ा राज है, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. तो आइए, बिना देर किए जानते हैं कि कीवी खाने से कौन-कौन सी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और वह कौन सी बीमारी है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे.

कीवी किस बीमारी में है फायदेमंद

1. डेंगू में रामबाण इलाज

जब देश में डेंगू जैसी भयानक बीमारी फैलती है, तो मरीज़ के शरीर में सबसे ज़रूरी चीज़ – प्लेटलेट्स – बहुत तेज़ी से कम होने लगते हैं. अगर प्लेटलेट्स समय पर न बढ़ें, तो जान का खतरा भी हो सकता है.

सुनकर हैरान होंगे, लेकिन डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कीवी फल इन गिरे हुए प्लेटलेट्स को फटाफट बढ़ाने में बहुत मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को इतनी ताकत देते हैं कि वह डेंगू के वार को झेल सके और जल्दी ठीक हो सके. इसलिए, जब भी कोई डेंगू की चपेट में आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसे कीवी खाने की सलाह जरूर देते हैं. यह इसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार फायदा है.

2. इम्यूनिटी करे मजबूत

अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, जरा सी हवा लगने पर सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी (रोगों से लड़ने की शक्ति) कमजोर है.

कीवी में विटामिन सी (Vitamin C) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह विटामिन सी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि मौसमी बीमारियां, जैसे सर्दी, खांसी और ज़ुकाम, आपसे दूर ही रहते हैं. रोजाना एक कीवी खाना आपको साल भर तंदुरुस्त रख सकता है.

3. पेट की हर दिक्कत का समाधान

पेट (stomach) अगर ठीक है, तो सब ठीक है. बहुत से लोग कब्ज़ (constipation) और पेट साफ न होने की समस्या से परेशान रहते हैं. कीवी में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह फाइबर आपके पेट की पूरी सफाई कर देता है. यह खाना पचाने की प्रक्रिया (Digestion) को इतना आसान बना देता है कि आपको कब्ज जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है. बस आपको करना यह है कि इसे रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है.

4. अच्छी नींद की गारंटी

कीवी में कुछ ऐसे खास कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके दिमाग को शांत करते हैं और नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. स्टडीज बताती हैं कि रात को सोने से पहले कीवी खाने से आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और आप ज्यादा गहरी नींद सो पाते हैं.

5. दिल और ब्लड प्रेशर का ख्याल

कीवी में पोटैशियम होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) को कंट्रोल करने में मदद करता है. हाई ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है. कीवी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिससे आपका दिल भी हमेशा स्वस्थ रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)