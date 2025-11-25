रोजाना 30 दिन तक कीवी खाने के क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

फलों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कीवी एक ऐसा फल है जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. इस फल का रोजाना सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटैशियम और फाइबर के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट जैसे भी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कीवी खाने से होने वाले लाभ.

कैसे करें कीवी को डाइट में शामिल- (How To Add Kiwi Fruits In Diet)

कीवी को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे फल के रूप में खा सकते हैं. इसका सलाद बना सकते हैं या कीवी स्मूदी. को ट्राई करें. प्रोटीन और विटामिन से भरपूर यह कीवी स्मूदी ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे. इसे बनाना बहुत आसान है.

कीवी खाने के फायदे- (Kiwi Khane Ke Fayde)

1. आंखों-

कीवी में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. रोजाना कीवी को डाइट में शामिल कर आंखों को हेल्दी रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- घी में कौन सी विटामिन पाया जाता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

2. ब्लड प्रेशर-

कीवी में पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

3. कब्ज-

अगर आप कब्ज की समस्या से रहते हैं परेशान, तो कीवी का करें सेवन. क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है.

4. स्किन-

कीवी में विटामिन सी और ई होते हैं, जो स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.



5. हार्ट-

कीवी में फाइबर और पोटैशियम होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. दिल हमारे शरीर का अहम हिस्सा है.

6. इम्यूनिटी-

कीवी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकती है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)