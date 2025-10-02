विज्ञापन
क्या कीवी खाने से कब्ज दूर होती है? बस ऐसे करें डाइट में शामिल पेट रहेगा साफ

Does Kiwi Cause Constipation: आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि शरीर को कई तरह की दिक्कतों से दूर रखने में भी सहायक है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन-सा है वो फल. 

How long does kiwi take to relieve constipation?

Does Kiwi Cause Constipation: बदलते लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण आज के समय में कब्ज एक आम समस्या बन गई है और जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो न केवल शारीरिक असुविधा होती है, बल्कि तनाव, गैस, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें भी शरीर में घर बना लेती हैं. ऐसे में लोग कब्ज से राहत पाने के लिए तरह-तरह के घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि शरीर को कई तरह की दिक्कतों से दूर रखने में भी सहायक है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन-सा है वो फल. 

Kabj Me Kiwi Khane Ke Fayde | क्या कीवी लूज मोशन के लिए अच्छी है?

कीवी खाने के फायदे: इसमें मौजूद सेरोटोनिन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को आराम देते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं. इसके अलावा कीवी को हार्ट, पाचन तंत्र, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो कीवी को अपने आहार में जरूर शामिल करें.

क्या कीवी पाचन सुधारती है?

कीवी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं. अगर बात करें घुलनशील फाइबर की तो यह पाचन क्रिया को सुचारु बनाने में मदद कर सकता है. वहीं, अघुलनशील फाइबर मल को नरम कर उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बना सकता है.

कीवी कितनी और कैसे खाएं?

कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना एक से दो कीवी का सेवन पर्याप्त माना जा सकता है. कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आप सुबह-सुबह कीवी के जूस का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा आप कीवी को आप अपनी डाइट में सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं. कीवी सलाद को अपने सलाद में शामिल कर इसमें काला नमक डालकर खा सकते हैं. आप चाहें तो कीवी की स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं.

