ब्लूबेरी और अखरोट को साथ खाने से क्या होता है 99% लोगों को नहीं पता होगा

Walnut And Blueberry Benefits: आज के समय में गलत खाने-पीने की आदतों के कारण ज्यादातर लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डाइट में कुछ सुपरफूड्स को शामिल करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको दो ऐसी जादुई चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका साथ में सेवन आपके शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचा सकता है. ब्लूबेरी और अखरोट दो ऐसे ही शक्तिशाली सुपरफूड्स हैं, जो मिलकर हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन दोनों को साथ में खाने से क्या फायदे हो सकते हैं?

ब्लूबेरी और अखरोट एक साथ खाने से क्या होता है? | Can You Eat Blueberries And Walnuts Together?

ब्लूबेरी खाने के फायदे: स्वाद और पोषण दोनों का भंडार ब्लूबेरी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने से लेकर दिमाग को तेज करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है.

अखरोट के फायदे: अखरोट को ‘ब्रेन फूड' के नाम से भी जाना जाता है. इसमें विटामिन बी, बिटामिन सी, बिटामिन के, विटामिन बी2, ओमेगा-3 फैटी एसिड, हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

इसे भी पढ़ें: 90% लोगों को नहीं पता होगा बिहार के लोकप्रिय मेले और त्यौहार, जहां परंपरा और स्वाद का होता है अनोखा संगम

ब्लूबेरी और अखरोट को साथ खाने के फायदे

मस्तिष्क: ब्लूबेरी और अखरोट दोनों ही मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं. ब्लूबेरी में मौजूद एंथोसायनिन्स मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और याददाश्त को तेज करने में मदद कर सकते हैं. वहीं, अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में और याददाश्त को तेज करने में मदद कर सकता है.

हार्ट: ब्लूबेरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और के से भरपूर है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं. अखरोट में पाए जाने वाले तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जो हार्ट हार्ट के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

पाचन: अखरोट में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती है. वहीं, ब्लूबेरी में पाए जाने वाले नैचुरल कंपाउंड्स पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिससे खाना जल्दी पच जाता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)