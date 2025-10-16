सिर्फ 1 चम्मच इस घरेलू पाउडर से पेट की चर्बी और कब्ज दोनों को कहें अलविदा, नेचुरल और असरदार उपाय

Ayurvedic Powder For Constipation: पेट की चर्बी और कब्ज दो ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही हैं. अनहेल्दी खानपान, तनाव और कम फिजिकल एक्टिविटी इसके मुख्य कारण हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच एक खास घरेलू पाउडर से इन दोनों समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है? यह पाउडर पूरी तरह नेचुरल है और इसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. नियमित सेवन से न सिर्फ पेट हल्का महसूस होगा, बल्कि चर्बी भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी, बिना किसी साइड इफेक्ट के. आइए जानते हैं कैसे.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगी किडनी की गंदगी साफ, ये घरेलू ड्रिंक करेगी कमाल, जानें बनाने का तरीका

इन चीजों से बनाएं पाउडर:

अगर आप पेट की चर्बी से परेशान हैं और कब्ज की समस्या ने भी जीवन मुश्किल कर रखा है, तो एक घरेलू पाउडर आपकी मदद कर सकता है. अजवाइन, सौंफ, हरड़ और काला नमक से बना यह पाउडर सिर्फ 1 चम्मच रोज लेने से पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और चर्बी घटाने में मदद करता है.

यह पाउडर कैसे काम करता है?

1. अजवाइन (Carom Seeds): अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जो गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या को दूर करता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे फैट बर्निंग में मदद मिलती है.

2. सौंफ (Fennel Seeds): सौंफ पाचन को सुधारती है और शरीर को डिटॉक्स करती है. यह कब्ज को दूर करने में भी असरदार है.

3. हरड़ (Harad): हरड़ आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि मानी जाती है जो पेट साफ करने में बेहद मददगार साबित हो सकती है.

4. काला नमक: यह पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और गैस व एसिडिटी से राहत दिलाता है.

कैसे करें सेवन?

1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट लें.

चाहें तो रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं.

लगातार 7–10 दिन तक सेवन करने से फर्क दिखने लगेगा.

ये भी पढ़ें: पत्नी आते ही जीवन में दुख क्यों शुरू हो जाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज का जवाब सुन सुधर जाएंगे रिश्ते

इस पावडर को लेने के क्या फायदे हैं?

कब्ज से राहत: मल त्याग नियमित होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

पेट की चर्बी घटेगी: मेटाबॉलिज्म तेज होगा जिससे फैट बर्निंग बढ़ेगी.

गैस और एसिडिटी में आराम: पेट की जलन और भारीपन कम होगा.

पाचन तंत्र मजबूत: खाना अच्छे से पचेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी.

बरतें ये सावधानियां

गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन करें.

बहुत ज्यादा मात्रा में न लें, 1 चम्मच पर्याप्त है.

बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी है.

अगर आप नेचुरल तरीके से पेट की चर्बी और कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह घरेलू पाउडर एक बेहतरीन विकल्प है. सिर्फ 1 चम्मच रोज और कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)