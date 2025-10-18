विज्ञापन
Post Diwali Tips: दिवाली के बाद पेट रहे हेल्दी तो अपनाएं ये टिप्स, पाचन से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी दूर

Post Deewali Tips: हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करने से आपको दिवाली के बाद पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Post Diwali Tips: दिवाली के बाद पेट रहे हेल्दी तो अपनाएं ये टिप्स, पाचन से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी दूर
दिवाली के बाद नहीं हो अगर पाचन से जुड़ी दिक्कतें, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय.

Post Diwali Tips: दिवाली खुशियों, मिठाइयों और रोशनी का त्योहार है. दिवाली के दौरान लोग इतनी तरह की मिठाइयों और पकवानों का सेवन करते हैं कि त्योहार खत्म होने के बाद अधिकतर लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ता है. इस दौरान अपच, पेट में दर्द, ब्लोटिंग, एसिड रिफलक्स और कब्ज होना आम समस्याएं हैं. ऐसा हेल्दी खाना ना खाने और शरीर को आराम ना मिलने की वजह से होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करने से आपको दिवाली के बाद पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में-

दिवाली के बाद पाचन से जुड़ी समस्याओं को इन टिप्स की मदद से करें दूर (How To Avoid Digestive Problem  Post Diwali)

सुबह की शुरुआत करें डिटॉक्स ड्रिंक से

त्योहारों के बाद सुबह की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें. यह पाचन को सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. नींबू  विटामिन C से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता हैं और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं. इसमें पुदीना मिलाने से ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती.

योग और वर्कआउट

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ डाइट में बदलाव करना जरूरी नहीं है बल्कि, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है. रोजाना योग, जॉगिंग, स्विमिंग, वॉकिंग या हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर में एनर्जी आती है, पाचन बेहतर होता है और मूड भी फ्रेश रहता है.

गुलकंद खाएं

त्योहार खत्म होने बाद अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच गुलकंद से करें. गुलकंद को गुलाब की मीठी पंखुड़ियों से बनाया जाता है. इसमें कूलिंग और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं और शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं. यह आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: Back Pain का आपके दिमाग से है गहरा कनेक्शन, जानिए इस दर्द से राहत पाने के उपाय

घी और गुड़ खाएं

घी एक शानदार डाइजेस्टिव एजेंट है. एक छोटा चम्मच शुद्ध घी खाने से पेट के एसिड बैलेंस होते हैं और मल त्याग आसान होता है. खाने के बाद थोड़ा घी और गुड़ साथ में खाने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी है.

रात में हल्का खाना खाएं

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप खाना कब खाते हैं यह मायने रखता है. कोशिश करें कि रात का खाना 7 बजे तक खा लें और उसके बाद कुछ न खाएं. इस दौरान हल्का खाना ही खाएं. इसके अलावा शुगर की क्रेविंग्स होने पर आप नेचुरल चीजों जैसे खजूर, किशमिश या बहुत थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन कर सकते हैं.

सिंपल डाइट लें

दिवाली में लोग जमकर तला-भुना खाना और मिठाइयां खाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप दिवाली के बाद पेट को आराम दें. घर का बना सादा और सिंपल खाना खाएं और फ्राइड चीजों की बजाय बेक्ड चीजों का सेवन करें. खाने में काली मिर्च, काला नमक का सेवन करें इससे पाचन में सुधार होता है.

फाइबर से भरपूर चीजें खाएं

फेस्टिव सीजन के बाद शरीर को डिटॉक्स करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है. ऐसे में ओट्स, कद्दू, सलाद, हरी सब्जियाँ और फल आपके सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. कोला, सोडा या पैकेज्ड जूस से दूर रहें. इनकी बजाय ग्रीन टी या हर्बल टी पिएं. स्मोकिंग और शराब से दूर रहें और खूब पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल सकें.

हाइड्रेशन है जरूरी

त्योहारों के बाद शरीर में पानी की कमी और इंफ्लेमेशन होना काफी आम होता है. ऐसे में अनानास और पपीता जैसे फल नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं. इनमें मौजूद ब्रोमेलैन और पपेन एंजाइम पाचन में सुधार करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और ब्लोटिंग कम करते हैं. वहीं नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है.

