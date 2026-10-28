बर्तन पर चिपके हुए स्टीकर कैसे हटाएं? स्टील के बर्तनों से स्टिकर हटाने का आसान तरीका

अक्सर जब हम बाजार से चमचमाते हुए नए बर्तन खरीदकर लाते हैं, तो सबसे पहली मुसीबत उनके ऊपर लगे जिद्दी स्टीकर ही बनते हैं. कुछ स्टीकर तो पानी में भिगोने से आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन कई बार कागज की एक पतली सी परत या चिपचिपा गोंद बर्तन पर ही ज़मकर चिपक जाता है. इसे छुड़ाने के लिए जब हम स्क्रबर या स्टील जूने से घिसने लगते हैं, तो नए-नवेले बर्तन पर भद्दे खरोंच के निशान पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत खराब लगते हैं.

अगर आप भी इस झंझट से परेशान होती हैं, तो अब चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां हम आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे बर्तन के स्टीकर बिना किसी मेहनत के बस दो सेकेंड में मखन की तरह बाहर निकल आएंगे.

स्टिकर हटाने का आसान तरीका क्या है?

सबसे पहले अपने नए बर्तन चाहे कटोरी हो, प्लेट हो या एल्युमीनियम का कोई भारी बर्तन को गैस के बर्नर पर रखें. गैस की आंच हल्की रखनी है और बर्तन को बस 2 से 3 सेकेंड के लिए ही गर्म करना है. बर्तन को बहुत ज्यादा खौलाने या लाल करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी गरमाहट काफी है कि नीचे का गोंद पिघल जाए. जैसे ही बर्तन थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, गैस बंद कर दें या बर्तन को आंच से हटा लें. अब किसी चाकू की नोक, चम्मच के पीछे वाले हिस्से या फिर कपड़े की मदद से स्टीकर के एक कोने को पकड़कर धीरे से खींचें. आप देखेंगी कि पूरा का पूरा स्टीकर बिना फटे एक ही बार में साफ निकल आएगा. अगर बर्तन थोड़ा भारी या बड़ा है और जल्दी गरम हो जाता है, तो अपने हाथों को जलने से बचाने के लिए कपड़े या पकड़ का इस्तेमाल जरूर करें. अगर बर्नर बंद करने के बाद भी बर्नर में थोड़ी गर्माहट बची है, तो आप उस बची हुई हीट पर भी बर्तन रखकर बाकी बचे छोटे-छोटे स्टीकर आसानी से छुड़ा सकते हैं.

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