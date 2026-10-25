दुनिया का सबसे बड़ा झुमका, जिसे 55 कारीगरों ने मिलकर 5840 घंटे में बनाया

Viral News: अगर पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े झुमके का वजन कितना होगा है? तो शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए. पर दुबई की एक ज्वेलरी कंपनी ने सोने का एक जोड़ी का अनोखा झुमका बनाया है, जो दुनियाभर में अब तक का सबसे बड़ा झुमका है. इस झुमके को बनाने में 5840 घंटे लगे. जिसके लिए 55 कारीगरों ने कड़ी मेहनत की है. सोने का एक जोड़ी यह झुमका काफी चर्चा में है. इसे देखकर लोग हैरान रह गए.

22 कैरेट सोने का है यह झुमका

'मयूर सहस्र' ('एक हज़ार मोर') नाम के 22 कैरेट सोने के झुमकों को 'जॉयलुक्कास ज्वेलरी' ने तैयार किया है. जिसका कुल वजन 16.514 किलोग्राम है. इस झुमके को 24 अक्टूबर को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 'ज्वेल ऑफ जॉय बाय जॉयलुक्कास' में प्रदर्शित किया गया. ज्वेल ऑफ जॉय मध्य पूर्व (Middle East) का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है, जो अभी हाल में खुला है.

सबसे बड़े झुमके ने अपने नाम किए 2 रिकॉर्ड

इसी के साथ इस झुमके ने दुनिया में सोने के सबसे बड़े और सबसे भारी झुमके का अपने दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है. झुमके की लंबाई 1.215 मीटर और 0.682 मीटर व्यास है. इस झुमके को बनाने में 55 कुशल कारीगरों को कई महीनों तक काम करना पड़ा, जिसमें कुल 5,840 घंटे लगे.

Gulf News की रिपोर्ट के अनुसार, जॉयलुक्कास ज्वेलरी के सीईओ जॉन पॉल अलुक्कास ने बताया कि यह विचार कंपनी के UAE में बिताए चार दशकों और दुबई के विकास को करीब से देखने के अनुभव से आया है. उन्होंने कहा कि हम पिछले 40 वर्षों से UAE में हैं और हमने देखा है कि UAE और दुबई ने कितनी तरक्की की है.

Photo Credit: instagram/joyalukkas_me

मोर से लिया गया है झुमके का नाम

हमने दुबई को कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखा है, इसलिए हमने सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम दुबई को कुछ वापस दे सकें. कंपनी ज्वेलरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो दुबई की उपलब्धियों में अपना योगदान दे सके. इसी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोने का झुमका बनाने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें | कार में खरोच लगे फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस आने-जाने के लिए शख्स ने निकाला फॉर्मूला

इन झुमकों का नाम मोर से लिया गया है, जो भारतीय संस्कृति में शालीनता, गर्व और सुंदरता का प्रतीक है. यह नाम एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें एक दिव्य मोर ने अपने एक हज़ार पंख गिरा दिए थे. हर पंख में एक प्रार्थना, इच्छा या सपना छिपा था. इस प्रदर्शनी में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एक आधिकारिक निर्णायक ने अल मरी, जॉयलुक्कास ग्रुप के चेयरमैन डॉ. जॉय अलुक्कास और जॉन पॉल को दोनों रिकॉर्ड्स के लिए प्रमाण पत्र सौंपे.

यह भी पढ़ें | अमिताभ बच्चन के 100 करोड़ के आलिशान बंगले 'जलसा' की तस्वीरें, लिविंग रूम, लाईब्रेरी, एंटिक कलेक्शन बहुत कुछ है