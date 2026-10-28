ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने चक्रवात 'अर्नब' पर कहा, "लैंडफॉल की प्रक्रिया सुबह करीब 1:30 बजे काकीनाडा में शुरू हुई और यह आंध्र प्रदेश राज्य की ओर बढ़ने लगी. आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने के बाद यह उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और मलकानगिरी तक पहुंचेगा.इसे ओडिशा पहुंचने में अभी कुछ और घंटे लगेंगे. स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमने अलग-अलग जगहों पर 313 रिस्पॉन्स टीमें तैनात की हैं, जिनमें 60 ODRF टीमें, 9 NDRF टीमें और 244 फायर एंड इमरजेंसी टीमें शामिल हैं.

#WATCH | भुवनेश्वर: ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने चक्रवात 'अर्नब' पर कहा, "लैंडफॉल की प्रक्रिया सुबह करीब 1:30 बजे काकीनाडा में शुरू हुई और यह आंध्र प्रदेश राज्य की ओर बढ़ने लगी...आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने के बाद यह उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और मलकानगिरी तक पहुंचेगा...इसे ओडिशा पहुंचने में अभी कुछ और घंटे लगेंगे। स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमने अलग-अलग जगहों पर 313 रिस्पॉन्स टीमें तैनात की हैं, जिनमें 60 ODRF टीमें, 9 NDRF टीमें और 244 फायर एंड इमरजेंसी टीमें शामिल हैं। चक्रवाती तूफान के कारण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोगों के लिए 2,037 आश्रय स्थल (शेल्टर) तैयार रखे गए हैं...लैंडफॉल की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जैसे ही यह ओडिशा की ओर बढ़ना शुरू करेगा, हमारे सिस्टम इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयार रहेंगे और हम लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और न ही लोगों को किसी तरह की परेशानी होने की कोई सूचना मिली है...हम पूरी तरह से तैयार हैं..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2026