भारत से ऑटो खरीदकर लंदन ले गया कपल, अब दुनियाभर में भारतीय Auto से करेगा सैर

Viral Video: UK का एक कपल भारत से ऑटो खरीदकर लंदन ले गया. भारत में 4 हजार किमी से ज्यादा का सफर तय करने के बाद कपल अब उसी ऑटो से यूके में घूमेगा. कपल ने भारत में खरीदे गए बजाज ऑटो के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी बना रखा है, जिसका वीडियो अक्सर पोस्ट करता रहता है. कपल ने भारत में कुल 4,218 KM की दूरी ऑटो से तय की. इसके बाद जब वे भारत से वापस जाने लगे तो उनसे ऑटो छोड़ा नहीं गया. जिसके बाद उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उसे लादकर UK ले गए.
ऑटो रिक्शा का नाम रखा Timmy
कपल का नाम Helen और Mick है. दोनों ने चेन्नई में एक लाल कलर का ऑटो रिक्शा खरीदा. जिसका उन्होंने Timmy नाम दिया. ऑटो पर कार्टून वाली आंखें और स्माइल बनी है. इसका नंबर प्लेट है TN 03 AA 4342, जोकि तमिलनाडु के चेन्नई का रिजस्टर्ड है. भारत में अपने सफर के दौरान कपल ने इंस्टाग्राम पर अपने प्यार टुक-टुक (ऑटो का ही) का timmy_the_tin_can यूजरआई डी से एक अकाउंट बना दिया.
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इंस्टाग्राम पर 9 हजार से अधिक फॉलोवर्स
अकाउंट पर 9 हजार से अधिक फॉलोवर्स हैं और कुल 92 पोस्ट की गई है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर कपल ने ऑटो से भारत में सफर से जुड़े वीडियो पोस्ट किया है. कपल ने इस ऑटो से उत्तर भारत से लेकर श्रीलंका तक के रूट तक सफर किया है. वे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसी ऑटो से गए. कपल ऑटो चलाकर गोवा बीच तक भी पहुंच गए.
भारत में कुल 4,218 KM का किया सफर
वहीं, इसी ऑटो से वे आगरा का ताजमहल देखने भी पहुंचे. कुल मिलाकर कपल ने अपने प्यारे Timmy (ऑटो) से भारत में 4,218 km की दूरी तय की. इस दौरान उन्हें अपने Timmy से काफी लगाव हो गया. जब वे वापस भारत से जाने लगे तो इस ऑटो को छोड़कर जाना उनके लिए मुश्किल हो गया.
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ऐसे में कपल ने भारत में खरीदे ऑटो को लेकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया है. इसके बाद उसे कपल ने समुद्र के रास्ते भारत से UK भेज दिया और वे चले गए. 6 महीने की शिपिंग के बाद 23 अक्टूबर 2026 को Timmy London Gateway Port पर पहुंचा. उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कपल लकड़ी के क्रेट में से उसे निकालता है. एक अन्य पोस्ट में बताया कि सीज़न 1 समाप्त हो गया. इस वीडियो को बनाते समय बहुत भावुकता हुई. 75 दिन में 4,218 किमी... एक छोटा सा लाल टुक-टुक और ऐसी यादें, जिन्हें हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे. आपने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी. अब सीजन 2- UK जल्द आ रहा है.
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