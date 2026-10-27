MLC Election Results LIVE: चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए एमएलसी चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं. बिहार की 8, उत्तर प्रदेश की 11, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं. काउंटिंग सेंटरों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा की गई है. सुबह 8 बजे से आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. इन चुनावों के रिजल्ट एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं. मतगणना को लेकर सभी राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं, इस लिहाज से यह एमएलसी चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति के लिहाज से अहम है. इसके अलावा सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में दिख रहा है. पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के विधायक रहे अनंत सिंह ने खुलकर पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिंह का विरोध किया था और जनसुराज के अनुज सिंह का समर्थन किया था. जिसके बाद अनंत सिंह को पार्टी से हटा दिया गया. ऐसे में यहां के नतीजों पर सबकी नजरें हैं. वोटिंग शुरू हो चुकी है. सभी राज्यों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

MLC Chunav Result LIVE: 27 October Vote Couting