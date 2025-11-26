विज्ञापन
विशेष लिंक

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी मूंग दाल वाली मेथी पूरी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी मेथी मूंग दाल पूरी, नोट कर लें ये टेस्टी और झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी.

Read Time: 2 mins
Share
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी मूंग दाल वाली मेथी पूरी
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं मूंग दाल मेथी पूरी.

Kid's Lunchbox Recipe: सर्दियों के मौसम में हम ऐसी चीजों की तलाश मे रहते हैं जो खाने में टेस्टी और झटपट बनकर तैयार भी हो जाए. ऐसे में सुबह सवेरे उठकर बच्चे का टिफिन बनाना भी किसी टॉस्क से कम नही है. अगर आप बच्चे के लिए कुछ टेस्टी बनाकर देना चाहते हैं तो मेथी मूंग दाल पूरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आइए जानते हैं मूंग दाल-मेथी पूरी की रेसिपी.

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के टिफिन मे बनाएं ओट्स पालक पराठा, नोट करें रेसिपी

सामग्री 

  • आटा- 2 कप
  • मेथी के पत्ते- 1 कप
  • हरी मिर्च- 2 
  • मूंग दाल- 1 कप
  • नमक- स्वादानुसार
  • तेल- जरूरत के अनुसार 
  • अजवाइन- आधा चम्मच
  • अदरक- 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ
  • लाल मिर्च पाउडर- आधा चम्मच
  • हल्दी- आधा छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर- आधा चम्मच

रेसिपी 

मूंग दाल मेथी की पूरी बनाने के आप 2-3 घंटे के लिए मूंग दाल को भिगोकर के रख दें. जब तक दाल भीग रही है तब तक आप मेथी को धोकर अच्छे से साफ कर लें. जब दाल भीग जाए तो मिक्सी में जार, दाल और हरी मिर्च डालकर बारीक पीस लें और इसे एक बर्तन में निकाल कर रख लें. अब मेथी के पत्तों को बारीक काट लें और दाल वाले मिश्रण में डालकर मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को आटे में डालकर उसमें अजवाइन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें. इस आटे में  2 चम्मच तेल को डाल दें और आटा गूंथ लें. आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने के लिए रख दें.

अब कड़ाही में तेल डाल कर गर्म करें और आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर पूरियां बनाएं और तल लें. आप मूंग दाल-मेथी पूरी को तैयार करें और बच्चे के लिए टिफिन में अचार या चटनी के साथ सर्व करें. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kid's Lunchbox Recipe, Quickk Lunchbox Recipe, How To Make Pethi Puri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com