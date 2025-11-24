Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के टिफिन मे बनाएं ओट्स पालक पराठा, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: सर्दियों के दिनो में अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसी रेसिपी है जो आपको जरूर पसंद आएगी. ओट्स-पालक चीला. ओट्स और पालक दोनों का ही सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इस डिश की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.

पालक-ओट्स पराठा रेसिपी (Oats Spinach Paratha Recipe)

सामग्री

ओट्स- 1 कप

गेहूं का आटा- 2 कप

कटा हुआ या उबाला हुआ पालक- 1 ½ कप पैक

3 लहसुन की कली

2 हरी मिर्च कटी हुई

आधा प्याज कटा हुआ

जीरा या पाउडर- ½ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच

दही-3 छोटे चम्मच

हल्दी- एक चुटकी

नमक स्वाद अनुसार

छिड़कने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा

आटे में मिलाने के लिए 3 छोटे चम्मच तेल

पराठे बनाने के लिए तेल या घी

आटा गूंथने के लिए पानी

रेसिपी

ओट्स पालक चीला बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को भिगोकर रख दें. जब तक ओट्स भीग रहा है पालक को धोकर साफ कर लें और एक पैन में उसको उबाल लें. पालक के ठंडा होने पर उसे छानकर मिक्सर ग्राइंडर में डाल लें. इसके साथ ही मिक्सर में लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, दही/ योगर्ट डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को भिगोए हुए ओट्स में डालकर गेहूं का आटा मिला लें और आटे को गूंथ लें. इस आटे को 15-30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें. अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां लें पराठा बेलें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें. इसको चटनी, अचार या कैचप के साथ पैक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)