विज्ञापन
विशेष लिंक

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी पनीर नगेट्स, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लंच में कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो उन्हें काफी पसंद हो और उनको एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहते हैं तो आप उनके लिए टेस्टी पनीर नगेट्स बना सकते हैं. बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी पनीर नगेट्स, नोट करें रेसिपी
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी पनीर नगेट्स.

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लंच में कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो उन्हें काफी पसंद हो और उनको एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहते हैं तो आप उनके लिए टेस्टी पनीर नगेट्स बना सकते हैं. बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे. और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको बनाना बहुत ही आसान है आप रात में सारी तैयार कर के रख लें और सुबह उनको तैयार कर के बच्चे के लिए टिफिन में पैक कर दें. चलिए जानते हैं पनीर नगेट्स बनाने की रेसिपी. 

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी मूंग दाल वाली मेथी पूरी

सामग्री

  • पनीर- 2 कप टुकड़ों में कटा हुआ
  • मैदा- 2 बड़े चम्मच 
  • ब्रेड क्रम्ब्स- 1 कप
  • लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर- आधा छोटा चम्मच 
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 चम्मच
  • नींबू का रस- 1 चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • तेल- जरूरत के अनुसार
  • धनिया पत्ती- 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई

विधि

पनीर नगेट्स बनाने के लिए एक बाउल में पनीर के टुकड़े लें उसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, तेल और धनिया पत्ता डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और इसे साइड में कुछ समय के लिए रख दें. आप चाहें तो इसे रात भर मेरिनेट कर के फ्रिज में रख सकती हैं. इसके बाद एक छोटे बाउल में मैदा लें. उसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर पानी डालें और एक स्लरी तैयार कर लें. एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब्स लें. आप चाहें तो पनीर को ब्रेड क्रम्ब्स के सात तैयार कर के भी फ्रिज में रख सकती हैं इससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा. अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें इन नगेट्स को डालकर सुनहरा होने तक फ्राई कर लें. इनको हल्का ठंडा होने पर पैक करें. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kids Lunchbox Recipe, How To Make Paneer Nuggets
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com