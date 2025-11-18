विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: सुबह बच्चे को तैयार करने से लेकर उनके लिए टिफिन बनाना तक एक टॉस्क की तरह होता है जिसको कंपलीट करना जरूरी होता है. तो चलिए आपको बताते हैं बच्चे के लिए टिफिन में बनाने वाला टेस्टी ब्रेड पोहा की रेसिपी. ये खाने में टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है. 

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी ब्रेड पोहा, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के टिफिन में ऐसा क्या बनाया जाए जो उनको खान में पसंद हो, हर दिन एक जैसा ना हो, टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो. ये एक ऐसा सवाल है जो हर मां को परेशान करता ही करता है. हर रोज टिफिन में कुछ नया क्या बनाया जाए इसको लेकर के हर मां सोचती है. सुबह बच्चे को तैयार करने से लेकर उनके लिए टिफिन बनाना तक एक टॉस्क की तरह होता है जिसको कंपलीट करना जरूरी होता है. तो चलिए आपको बताते हैं बच्चे के लिए टिफिन में बनाने वाला टेस्टी ब्रेड पोहा की रेसिपी. ये खाने में टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है. 

ब्रेड पोहा बनाने की रेसिपी ( Bread Poha Recipe)

सामग्री

  • ब्रेड - 4 स्लाइस
  • प्याज 
  • टमाटर
  • हरी मिर्च 
  • गाजर
  • मटर
  • नमक

रेसिपी

ब्रेड पोहा बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को छोटे-छोटे पीस में काट लें. अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज और हरा मिर्च डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. इसके बाद इसमें टमाटर और सभी सब्जियां डालकर अच्छे से मिक्स करें और नमक डालकर धीमी आंच पर सब्जियों को अच्छे से पकने दें. ध्यान रखें कि आपको आंच बिल्कुल धीमी रखनी है जिससे सब्जियां भांप से पक जाएं और जले नहीं जब सब्जियां पक जाएं तो इसमे ब्रेड के पीस डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अगर ये ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं. आपका ब्रेड पोहा बनकर तैयार है. इसको टिफिन मे पैक करें. इसके साथ केचप और ऊपर से डालने के लिए सेव या नमकीन भी रख सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Kid Slunchbox Recipe, Quick Lunch Box Recipe, Bread Poha Recipe, How To Make Bread Poha
