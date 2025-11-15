Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए लंच मे बनाएं टेस्टी और ऑयल फ्री राम लड्डू, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: जम्मू से अमृतसर का सफर करते हुए एक जगह पड़ती है लखनपुर, और यहाँ के राम लड्डू काफी फेमस हैं. ज़्यादातर लोग इनको जरूर खाते हैं. लेकिन वहीं कई लोग इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि इनको तेल में फ्राई किया जाता है. अगर आप भी इसको खाना चाहते हैं और इसके एक हेल्दी वर्जन की तलाश मे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. आज हम आपको राम लड्डू का एक हेल्दी वर्जन बताएंगे जो आपके बच्चे के लिए टिफिन मे बनाकर भी दे सकते हैं. आप इन लड्डुओं को बिना तेल या कम तेल में आसानी से बना सकते हैं. आपको बता दें कि राम लड्डू ओल्ड दिल्ली की पहचान भी है. इन्हें बहुत लोग मूंग दाल के पकौड़े के नाम से भी जाना जाता है.

हेल्दी राम लड्डू बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

• मूंग दाल – ½ कप

• चना दाल – ½ कप

• मसाले: नमक, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, भुना जीरा

सबसे पहले दाल का फ्लफी बैटर तैयार करना है. इसके लिए आप मूंग और चना दाल को बराबर मात्रा में रातभर भिगो दें. और सुबह उठकर इसे मिक्सर में डालकर थिक बैटर तैयार कर लें. बैटर को पीसने के बाद आप इस दाल को एक बर्तन मे निकाल लें और इसको हाथों की मदद से लगातार चलाते रहे और फेंट लें. ऐसा करने से इसमें हवा मिलेगी और ये फ्लफी बनेगा. यही फ्लफी टेक्सचर आपके लड्डू/पकोड़े को बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट बनाता है. अब आपको ऐपे मेकर लेना है इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रे करें और छोटे-छोटे लड्डू डालकर गोल्डन होने तक पकाएं. आपके हेल्दी वर्जन राम लड्डू बनकर तैयार है.

